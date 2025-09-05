Vláda schválila investiční pobídky pro sedm strategických projektů

Po oznámeném úspěchu získané investice společnosti Toyota dnes vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka rozhodla o poskytnutí investičních pobídek, které budou firmám k dispozici od roku 2026 formou slevy na dani z příjmů. Podpořeno bylo sedm projektů z oblasti zdravotnictví, elektromobility, energetiky a stavebnictví. Celkový objem nových investic přesahuje osm miliard korun a očekávané přínosy pro státní rozpočet dosahují téměř 24 miliard korun.
„Investice, které jsem dnes na vládu předložil, mají zásadní význam pro modernizaci české ekonomiky. Firmy přinášejí nové technologie i pracovní místa, plánují u nás investovat dohromady zhruba 8,5 miliardy a jejich deklarované přínosy pro státní rozpočet dosahují bezmála 24 miliard,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Společnost Contract Medical International spol. s r.o. investuje 962 milionů korun do rozšíření výroby žilních katétrů, přínos pro veřejné finance se odhaduje na 939 milionů korun. Mobis Automotive Czech s.r.o. vloží 1,2 miliardy korun do rozšíření výroby bateriových systémů pro elektromobily, což by mělo přinést téměř 17 miliard korun do státního rozpočtu. Investici ve výši 2,67 miliardy korun připravuje AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., která rozšíří svůj sortiment o elektromotory pro elektrická vozidla, s očekávaným přínosem 1,8 miliardy korun. Společnost patří mezi hlavní dodavatele u nového projektu Toyoty v Kolíně.
Dalším významným projektem je investice GESTAMP LOUNY s.r.o. ve výši 2,7 miliardy korun na rozšíření výroby bateriových boxů pro autobaterie, která přinese více než 2,3 miliardy korun do veřejných financí a zároveň posílí hospodářsky ohrožený region. Společnost Novanta Medical s.r.o. plánuje investici 114 milionů korun do výroby hadicových setů pro zdravotnictví s přínosem 490 milionů korun pro státní rozpočet. Pittsburgh Corning CR, s.r.o. rozšíří výrobu pěnového skla za 820 milionů korun, což má přinést přes 1,1 miliardy korun a podpořit energetickou soběstačnost Česka. Posledním schváleným projektem je rozšíření výroby tepelných čerpadel společnosti Master Therm tepelná čerpadla s.r.o., která investuje 82 milionů korun a přinese téměř 100 milionů korun do státního rozpočtu.
Už ve středu ráno ministr Lukáš Vlček představil 17miliardovou investici společnosti Toyota, která v Kolíně začne vyrábět elektromobily i bateriové systémy. Vláda ji podpořila 1,6 miliardami s očekávanými přínosy pro stát ve výši zhruba 6 miliard korun.
Komentáře