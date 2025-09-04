Velký úspěch pro Česko. Toyota začne v Kolíně vyrábět elektromobily i baterie

Společnost Toyota Motor Europe (TME) zahájí výrobu nového bateriového elektromobilu v závodě Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) v Kolíně. Na slavnostním setkání na Úřadu vlády České republiky to oznámili český premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček společně s Jošihirem Nakatou, prezidentem TME.
Tento krok je zároveň významnou investicí, neboť se závod TMMCZ v Kolíně rozšíří z původních 152 032 m² na 173 202 m² za účelem zahájení výroby nového vozidla včetně příslušných baterií, instalace nové lakovny a svařovny.
Financování výstavby nové výrobní linky pro bateriové elektromobily bude zajištěno formou nových investičních výdajů automobilky Toyota ve výši přibližně 680 milionů eur, včetně investiční pobídky české vlády až do výše 64 milionů eur do speciálního závodu na montáž baterií. Z hlediska Toyoty je toto rozhodnutí potvrzením vlastního mnohostranného přístupu k bezemisní dopravě s cílem dosáhnout v Evropě uhlíkové neutrality do roku 2040.
„Jsem velmi rád, že Česká republika dokázala získat tak významného zahraničního investora jako je právě Toyota, a to i přesto že o tuto investici do výroby elektroaut usilovaly i jiné země. Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi. Automobilový průmysl tvoří přibližně 10 % našeho HDP, a pokud si ho chceme udržet, musíme jej systematicky modernizovat. Právě tyto projekty jsou pro budoucnost českého automobilového průmyslu klíčové – zvyšují jeho konkurenceschopnost, podporují inovace a zároveň vytvářejí nová kvalifikovaná pracovní místa. V tomto konkrétním případě vznikne v regionu 245 nových pozic. Zahraniční investice jsou výsledkem naší dlouhodobé práce a my budeme usilovat o to, aby byla Česká republika i nadále silnou zemí, která obstojí v evropské i světové konkurenci,“ uvedl Petr Fiala, předseda vlády České republiky.
„Tento velký úspěch pro Česko, tedy že Toyota začne v Kolíně vyrábět nejen elektrické vozy, ale také kompletní bateriové systémy pro celý evropský trh, je výsledkem řady jednání, na kterých jsme s mým týmem pracovali v Japonsku i Evropě. Rád bych na tomto místě poděkoval našim partnerům z Toyoty za konstruktivní spolupráci v průběhu celého procesu. Uspěli jsme v nelehké konkurenci dalších zájemců o investici z Evropy i Asie a opět se tak ukazuje, že díky stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, dobré infrastruktuře a kvalifikovaným pracovníkům je Česko nejlepší adresou pro byznys. Investice Toyoty je klíčová nejen pro budoucnost českého automobilového průmyslu, ale také pro přechod naší ekonomiky k vyšší přidané hodnotě, jak to definuje i Hospodářská strategie: Česko do top 10. Výroba bateriových systémů bude probíhat přímo ve výrobním areálu společnosti, což přináší řadu výhod, kromě snížení emisí také nezávislost na externích dodavatelích nebo zrychlení doby výroby. Díky investici Toyoty se Česko také stane důležitou součástí přechodu na čistou mobilitu. Vláda tuto celkově 17miliardovou investici podpořila částkou 1,6 miliardy korun, přičemž přínos pro stát je spočítaný na zhruba 6 miliard korun," řekl Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu ČR.
„Zahájení výroby bateriových elektromobilů dokládá odhodlání našich zaměstnanců a zároveň potvrzuje vizi, kterou s českou vládou sdílíme, s cílem dále posunout udržitelnou mobilitu a inovace. Mimořádně si vážíme této investice i dosavadní podpory a uznání ze strany České republiky, přičemž náš příspěvek české společnosti bude pokračovat v duchu ‚Nejlepší firmy ve městě‘. Uvedený projekt na bázi pokročilých technologií posílí naši přítomnost na evropském trhu a přispěje k přechodu na čistší a účinnější řešení dopravy,“ řekl Jošihiro Nakata, prezident a generální ředitel společnosti Toyota Motor Europe.
„Přechod Toyoty od spalovacích motorů k výrobě elektromobilů v České republice představuje významný milník. Nejde pouze o modernizaci výroby, ale o urychlení technologické transformace celého automobilového odvětví v naší zemi. Díky této investici máme jedinečnou příležitost udržet si silnou pozici v evropském automobilovém průmyslu v jeho nové, bezemisní podobě,“ dodal generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal.
Toyota dnes v TMMCZ vyrábí modely Aygo X a Yaris Hybrid s výrobní kapacitou přibližně 220 000 vozidel ročně. Od listopadu 2025 bude Toyota Aygo X vyráběna pouze ve variantě s hybridním pohonem. Zahájením výroby bateriového elektromobilu se zvýší možná kapacita závodu za účelem výroby dalších modelů v rámci mnohostranné strategie pohonů a dojde k navýšení počtu přímých zaměstnanců s podobnými výhodami pro celý dodavatelský řetězec, protože většinu dílů budou zajišťovat dodavatelé z České republiky.
TMMCZ má v České republice bohatou tradici sahající přes 20 let nazpět, během nichž tato společnost vyrobila přes 4,5 milionu vozidel. Toyota zde v roce 2002 začala vyrábět model Aygo, ještě v době, kdy se jednalo o podnik se společnou majetkovou účastí. V roce 2021 převzala Toyota celý závod a postupně dále rozšiřovala své aktivity – nyní je TMMCZ jedním z největších zaměstnavatelů ve středočeském kraji s přibližně 3 200 zaměstnanci a 65procentním podílem dílů od dodavatelů z České republiky. TMMCZ je zároveň sídlem prvního evropského logistického centra „Mega Hub“ automobilky Toyota, založeného v roce 2024 za účelem dodávek vozidel prodejcům Toyota a Lexus v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v České republice – tedy na šesti středoevropských trzích.
