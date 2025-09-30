MPO podpoří digitalizaci malých a středních podniků. Připravena je 1 miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje I. výzvu aktivity Digitální podnik – digitální technologie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva je primárně určena na podporu digitalizace malých a středních podniků v oblasti automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení podnikových procesů. Žádosti bude možné podávat od 20. 10. 2025 do 18. 2. 2026 prostřednictvím portálu ISKP2021+.
„Digitalizace a zavádění moderních technologií jsou základem budoucího růstu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Právě inovace, automatizace a využívání digitálních nástrojů zjednodušují život podnikatelům i zákazníkům, zvyšují efektivitu podnikových procesů a snižují provozní náklady,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Pro výzvu Digitální podnik – digitální technologie – výzva I. platí splnění podmínky počáteční investice dle nařízení GBER. Žadatelem, resp. příjemcem, mohou být podniky splňující definici malých a středních podniků s místem realizace v přechodových regionech. Podrobnosti k výzvě jsou zde.
„Rozvoj digitálních dovedností, dostupnost kvalitní ICT infrastruktury a cílená podpora malých a středních podniků jsou přitom nezbytnými kroky k překonání digitální propasti a k plnému využití potenciálu digitální ekonomiky. Tímto způsobem mohou české firmy dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti na globálním trhu,“ dodává Martin Hronza pověřený řízením sekce ekonomiky a fondů EU.
Výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.2 zaměřeného na Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné instituce. Jejím cílem je podpořit zvyšování digitální úrovně podniků na českém trhu prostřednictvím financování nákupu a implementace pokročilých digitálních technologií.
„Díky moderním digitálním řešením mohou MSP rychleji uvádět produkty či služby na trh a efektivněji spolupracovat s obchodními partnery. Digitalizace rovněž usnadňuje expanzi na zahraniční trhy např. prostřednictvím online platforem. Významným přínosem je také posílení transparentnosti, zvýšení bezpečnosti a schopnost rychle se přizpůsobit dynamickým změnám v technologickém prostředí,“ podotýká ředitel odboru inovativních a digitálních řešení Petr Filipi.
Výzva je určená pouze pro projekty, jejichž cílem je zvýšení digitální úrovně a akcelerace digitální transformace MSP vedoucí k usnadnění plného využití rychle se rozvíjející digitální ekonomiky a společnosti, čímž bude zajištěna, resp. zvýšena jejich konkurenceschopnost, a to prostřednictvím komplexních investic do zavádění pokročilých software, hardware a služeb ve smyslu principu průmyslu 4.0.
Žadatel je hodnocen za přínosy a dopady projektu dosažené pořízením digitálních technologií, které model hodnocení reflektuje konkrétními technickými kritérii posuzujícími jednotlivé aspekty přínosů projektu. Realizované přínosy jsou pouze ty, kterých bude dosaženo pořízením digitálních technologií v rámci předloženého projektu.
Model hodnocení je nastaven jako jednokolový s kolovým druhem sběru a hodnocení žádostí o podporu. Model hodnocení obsahuje kritérium, v němž je s ohledem na zacílení Výzvy přidělení bodů odvislé od předpokládané ceny výrobních strojů, které jsou součástí projektu, přičemž bonifikuje projekty bez takových technologií nebo s jejich nižší hodnotou.
Parametry výzvy byly konzultovány s podnikatelskými svazy a asociacemi. Její finální podobu také projednala a doporučila k vyhlášení Platforma pro digitalizaci hospodářství. Platforma je stálým poradním a koordinačním orgánem MPO pro naplňování cílů a realizaci reformy a investic.
Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.
OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je sekce ekonomiky a fondů EU MPO.
Komentáře