Voda se v době klimatické krize stává klíčovým tématem. Pollutec jí letos věnuje zvláštní pozornost

Voda patří k nejpalčivějším tématům dnešní doby. Nejenom v souvislosti s klimatickou krizí a adaptací na ni nebo ochranou přírody, ale i kvůli rostoucím sporům o její využití v odvětvích, kde představuje zásadní zdroj. Právě proto bude jedním z hlavních témat letošního veletrhu Pollutec, který proběhne od 7. do 10. října.
Potřebujeme se adaptovat na povodně...
Na veletrhu Pollutec se bude o vodě diskutovat ve dvou hlavních liniích. Jednou z nich budou adaptace na povodně. Nedávné záplavy v Evropě znovu připomněly, že žijeme v době klimatické krize, která vyžaduje aktivní řešení. Nebezpečné přírodní katastrofy, stále častější a intenzivnější, ukazují, jak důležité je přizpůsobit se extrémním jevům.
Kromě veřejných politik v tomto ohledu hrají zásadní roli i firmy, které přicházejí s inovativními řešeními. Například budovy fungující jako „houby“ zadržující vodu, „dešťové stromy“, cirkulární systémy pro hospodaření s vodou nebo nízkoenergetické filtrační technologie apod.
...a opětovné využívat v obdobích sucha
Evropa, zejména její severní část, zažila jedno z nejsušších jarních období posledních let. Následovalo mimořádně horké a suché léto, které vedlo k rozsáhlým lesním požárům. Voda se tak stává vzácným zdrojem, o nějž soupeří veřejní i soukromí aktéři.
Inovátoři hledají inspiraci v přírodě a principech biomimetismu. Jejich cílem je naplnit ambice Plánu pro vodu, který v březnu 2023 představil Emmanuel Macron: snížit odběr vody o 10 % do roku 2030.
Na Pollutecu se letos představí následující inovace:
- Cactile – systémy inspirované kaktusem pro zachytávání dešťové vody na budovách bez nároků na půdu či energii.
- Akelion – Dynafilter, kompaktní filtrace bez zanášení pro opětovné využití vody s minimální spotřebou energie.
- Elopak Sustainable Water – Water-as-a-Service: recyklace a dodávka vody na klíč s nepřetržitým monitoringem.
- Fonderies Dechaumont – litinový sběrač vody „Arbre de Pluie“, podporující městskou biodiverzitu a snižující zátěž kanalizací.
Vybraní vystavovatelé: Ajelis, BWT France, Celec Smart Water, CellX Biosolutions AG, ES France, Nereus, PearL, Veolia Water Tech.
Start-upy: Biohap, OliSens, Zeni – mikrořasy pro čištění odpadních vod do 3 dnů.
Konference:
7. - 9. října, Forum Eau et Assainissement. Bude se věnovat tématům: správa ventilů, REUT, PFAS, klimatické dopady, predikce podzemní vody.
Pollutec, 7. - 10. října, 9:00–18:30, Eurexpo Lyon, Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu
Pro bližší informace se můžete obrátit na visitor@frveletrhy.cz nebo na www.pollutec.com.
