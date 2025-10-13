Evropská komise zveřejnila návrh pravidel pro výpočet uhlíkové stopy nových budov

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se systému EU pro výpočet potenciálu globálního oteplování u nových budov.
Podle čl. 7 odst. 3 revidované směrnice o energetické náročnosti budov je Evropská komise povinna vytvořit systém EU, tak aby odborníci z praxe mohli vypočítat potenciál globálního oteplování během celého životního cyklu nových budov. Požadavek na výpočet potenciálu globálního oteplování během životního cyklu se bude vztahovat na velké nové budovy od roku 2028 a na všechny nové budovy od roku 2030. Cílem je porovnat hodnoty potenciálu globálního oteplování během životního cyklu nových budov v jednotlivých zemích EU.
EU 213_25 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2025)8384118
