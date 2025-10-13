Na podporu recyklace textilu jde 80 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje novou dotační výzvu zaměřenou na podporu recyklace textilu a textilního odpadu komunálního původu. Výzva v objemu 80 milionů korun má za cíl stabilizovat stávající systém zpracování, rozšířit jeho kapacity a zajistit, aby co nejvíce použitého textilu bylo dále využito – místo toho, aby skončilo na skládkách. Žádosti je možné podávat od 10. října 2025 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
Nová výzva přichází v přechodném období před spuštěním systému rozšířené odpovědnosti výrobců (zkráceně EPR), který má v budoucnu přenést část odpovědnosti a nákladů na ty, kdo textil uvádějí na trh. „Na evropské úrovni byl schválen systém EPR pro textil, který bude muset Česká republika v tomto volebním období zavést. Protože je trh s recyklací textilu v Evropě nyní nestabilní a někteří zpracovatelé v zemích bez tohoto systému končí, zavádíme dočasnou podporu. Ta má pomoci udržet a rozvíjet české recyklační kapacity, dokud nezačne EPR systém plně fungovat. Zároveň tím vyrovnáme podmínky s ostatními státy EU, kde už systém platí a kde mají zpracovatelé textilního odpadu výhodnější postavení,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„Naší prioritou je, aby textil nekončil na skládkách, ale dostal druhou šanci – ideálně recyklací. Chceme, aby výrobci přemýšleli o tom, z čeho své produkty vyrábějí. Systém rozšířené odpovědnosti je cesta k udržitelnějším materiálům, nižším nákladům pro obce i domácnosti, a především k méně odpadu. Než však EPR odstartuje, potřebujeme stabilizovat a podpořit stávající recyklační síť, a právě tomu má pomoci tato výzva,“ dodává ministr Hladík.
Podle odhadů se v Česku každoročně vyprodukuje kolem 60 tisíc tun textilního odpadu, z čehož 19 % končí na skládkách. I přes existenci zhruba 10 tisíc sběrných míst je kapacita zpracovatelských zařízení stále nedostačující – aktuálně působí v ČR jen sedm až osm firem, které ročně zvládnou zpracovat asi 40 tisíc tun. Složitost materiálů a směsí vláken celý proces dále komplikují.
O příspěvek ve výši dvě koruny na každý kilogram recyklovaného textilního materiálu, který byl předán k znovupoužití či materiálovému využití, mohou žádat zpracovatelé zajišťující primární recyklaci textilu a komunálního textilního odpadu s cílem ho následně zpracovat nebo využít.
Další kritéria, která musí žadatelé splňovat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad bude žádosti přijímat a dotace vyplácet: „Provozní podporu cílíme na zpracovatele, kteří mají se zpracováním textilu již zkušenosti, proto požadujeme, aby tuto činnost provozovali alespoň od ledna 2023 a aby současně v roce 2023 zpracovali minimálně 100 tun textilu a recyklovali ho s účinností nejméně 50 %.“
Konkrétním příkladem takového žadatele může být například Diakonie Broumov, která se sběru a zpracování odpadu věnuje již přes deset let. „Diakonie Broumov, která ročně vytřídí kolem 6 000 tun textilu z více než 2 000 obcí, je ukázkovým příkladem, jak propojit sociální poslání se smysluplnou recyklací. Chceme podobné projekty podporovat po celé republice. Jejich přístup je skvělým příkladem efektivní recyklace, která je v současné době všudypřítomného levného textilu potřeba,“ zdůrazňuje ministr Petr Hladík.
Na každý rok bude možné podat jednu žádost. V ní bude nutné uvést jaké množství plánuje žadatel v daném roce zrecyklovat a následně dále využít. „Čím větší toto číslo bude, tím vyšší provozní podporu žadatel na daný rok získá. Maximální míra podpory bude omezena limitem veřejné podpory de minimis. Žádost na další rok pak půjde podat až po vypořádání předchozí podpory,“ upřesňuje Petr Valdman.
Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 10. října 2025 do 30. června 2027. Vedle této výzvy mohou zpracovatelé textilu využít také kombinaci dotace a záruky za komerční úvěr v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na tuto podporu je připravena alokace ve výši jedné miliardy korun a je určena mimo jiné i pro textilní odpad z domácností.
