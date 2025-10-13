02/2025

Ministerstvo obrany předkládá návrh na změnu nařízení o územích pro malé obnovitelné zdroje

13. 10. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

sunrise-3579931_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo obrany předkládá návrh na změnu nařízení vlády, kterým se upravuje vymezení území s dopadem na stavby obnovitelných zdrojů energie. Nově by se měla hranice instalovaného výkonu zvýšit z 50 kW na 100 kW, aby právní úprava odpovídala novele stavebního zákona platné od srpna 2025.

Cílem je odstranit dosavadní nelogičnost, kdy byly menší instalace posuzovány přísněji než větší, a zároveň zachovat možnost Ministerstva obrany posuzovat projekty v citlivých oblastech. Změna se nedotkne vymezených území ani státního rozpočtu, jde pouze o technickou úpravu právního rámce, která zajistí jeho funkčnost a konzistenci.

Termín připomínek: 31.10.2025

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

