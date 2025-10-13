02/2025

Evropská komise spustila konzultaci k zařazení nových odpadů na zelený seznam

13. 10. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

europe-5198326_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se zařazení některého typu odpadu na zelený seznam pro účely přepravy mezi členskými státy k dalšímu využití.

Touto iniciativou se provádí nové nařízení o přepravě odpadů a doplňují se cíle budoucího aktu o oběhovém hospodářství. Za tímto účelem mají být některé typy odpadu považovány za odpad uvedený na zeleném seznamu. Zároveň se mohou rovněž zavést prahové hodnoty kontaminace, aby mohly být na zeleném seznamu uvedeny i jiné typy odpadu. Této iniciativě bude předcházet konzultační proces, jehož cílem bude shromáždit podněty od široké škály zúčastněných stran ohledně toků odpadů, které je třeba řešit.

