IROP v aktuálním období podpořil více než 5 000 projektů po celém Česku

Integrovaný regionální operační program (IROP) dosáhl v aktuálním období 2021–2027 významného milníku. Dosud podpořil přes 5 000 projektů v celkové hodnotě více než 69 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto prostředky pomáhají rozvíjet klíčové oblasti života v českých regionech – od dopravy a vzdělávání až po zdravotnictví, kulturu a životní prostředí.
„Překročení hranice 5 000 podpořených projektů dokládá, že IROP 2021–2027 je pro žadatele atraktivním zdrojem financování jejich záměrů. Díky němu se daří podporovat projekty, které mají pozitivní dopad na kvalitu života lidí v regionech,“ říká ředitel Řídicího orgánu IROP Rostislav Mazal.
Největší počet vydaných právních aktů o poskytnutí podpory připadá na oblast vzdělávání, kde se jich vydalo 781. IROP pomáhá navyšovat kapacity mateřských škol, modernizovat a budovat odborné učebny základních i středních škol a rozvíjet prostory pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Vysoký počet vydaných právních aktů (573) spadá i do čisté a aktivní mobility. Projekty se zaměřují na modernizaci veřejné dopravy, pořízení ekologických dopravních prostředků, rozvoj cyklistické infrastruktury a zlepšení podmínek pro pěší. Významné počty právních aktů se vydaly také v eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti (466), v kulturním dědictví a cestovním ruchu (289), v zelené infrastruktuře měst a obcí (205) a infrastruktuře pro sociální služby (200). Zvláštní skupinu pak tvoří komunitně vedený místní rozvoj, kde je aktuálně podpořeno 2 244 projektů.
Z hlediska objemu finančních prostředků směřuje největší částka do ekologické a bezpečné dopravy, kde je rozděleno přes 14,2 miliardy korun. Významné prostředky putují také do vzdělávání (přes 12,7 miliardy korun), eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti (přes 7,4 miliardy korun), kulturního dědictví a cestovního ruchu (přes 6,5 miliardy korun). V procesu hodnocení je aktuálně 271 žádostí o podporu za 7,3 miliardy korun.
Díky podpořeným projektům vznikne 315 nových informačních systémů a 115 obcí převede své územní plány do jednotného standardu. Složky integrovaného záchranného systému získají 645 kusů nové techniky a 109 nových nebo zodolněných objektů, které zvýší jejich připravenost i bezpečnost práce v terénu. Významná část prostředků míří do oblasti dopravy. Rekonstrukcí nebo modernizací projde 172 kilometrů silnic mimo síť TEN-T a vznikne více než 280 kilometrů specializované cyklistické infrastruktury. Nové projekty přinesou také 3 476 parkovacích míst pro automobily a 1 710 míst pro jízdní kola, čímž podpoří udržitelnou mobilitu i plynulejší dopravu ve městech.
Investice se promítnou i do dalších oblastí veřejného života. Podpoří se 1 539 škol a vzdělávacích zařízení, vznikne 256 nových bytů pro sociální bydlení a posílí se 107 pracovišť zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. V oblasti kultury a cestovního ruchu projde revitalizací 335 památkových objektů, podporu získá 58 muzeí a 105 knihoven.
Zlepšení se dočká i veřejná doprava, která díky projektům IROP získá 445 nových vozidel. Významná pozornost patří také zelené infrastruktuře – vzniknou nebo se obnoví plochy o rozloze více než 360 hektarů určené pro účely mimo adaptaci na změnu klimatu.Tyto výsledky představují kombinaci projektů z individuálních výzev i z komunitně vedeného místního rozvoje a dokazují, že IROP 2021–2027 přináší konkrétní přínosy, které zlepšují kvalitu života napříč Českem.
