02/2025

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Akt o oběhovém hospodářství

14. 10. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

flags-6582302_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se Aktu o oběhovém hospodářství.

Evropská komise plánuje navrhnout akt o oběhovém hospodářství s cílem posílit ekonomickou bezpečnost EU a její konkurenceschopnost a zároveň podpořit udržitelnější výrobu, obchodní modely oběhového hospodářství a dekarbonizaci. Zákon usnadní volný pohyb „oběhových“ výrobků, druhotných surovin a odpadu. Zvýší rovněž nabídku vysoce kvalitních recyklovaných materiálů a podpoří poptávku po těchto materiálech v EU.


EU 215_25 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)6250342

EU 215_25 EK Akt o oběhovém hospodářství

