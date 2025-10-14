Evropská komise zveřejnila k připomínkování Akt o oběhovém hospodářství

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se Aktu o oběhovém hospodářství.
Evropská komise plánuje navrhnout akt o oběhovém hospodářství s cílem posílit ekonomickou bezpečnost EU a její konkurenceschopnost a zároveň podpořit udržitelnější výrobu, obchodní modely oběhového hospodářství a dekarbonizaci. Zákon usnadní volný pohyb „oběhových“ výrobků, druhotných surovin a odpadu. Zvýší rovněž nabídku vysoce kvalitních recyklovaných materiálů a podpoří poptávku po těchto materiálech v EU.
EU 215_25 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)6250342
