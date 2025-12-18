Vláda rozhodla o snížení regulované složky ceny elektřiny. Od ledna uleví domácnostem i firmám

Vláda v úterý rozhodla o snížení regulované složky ceny elektřiny, které se projeví již od ledna příštího roku u všech domácností, firem i živnostníků. Opatření reaguje na mimořádně vysoké ceny elektřiny v České republice, které patří k nejvyšším v Evropské unii.
„Česká republika má po přepočtu na kupní sílu obyvatel suverénně nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropské unii. Ten náskok na ostatní země je neuvěřitelný a dopadá fatálním způsobem nejen na domácnosti, ale především na firmy, které se kvůli tomu stávají méně konkurenceschopnými,“ uvedl 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Vláda rozhodla o snížení regulované složky ceny elektřiny pokrytím celého poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie. ERÚ zahájil kroky tak, aby se změna projevila již od 1. ledna. Změna se dotkne každé domácnosti, každé firmy i každého živnostníka. Opatření představuje další úlevu ve výši přibližně 17 miliard korun ročně, což znamená zhruba desetiprocentní snížení celkové ceny elektřiny pro každého zákazníka. Většina ostatních regulovaných poplatků, zejména za distribuční síť, přenosovou soustavu a záložní zdroje, v celkové výši přibližně 70 miliard korun, zůstává nadále na straně odběratelů.
„V jiných evropských zemích stát do cen energií aktivně zasahuje a připravuje další opatření, například v Německu od příštího roku. Nemůžeme jen přihlížet tomu, že české firmy budou kvůli vysokým nákladům odcházet z trhu nebo že zde nebudou investovat,“ zdůraznil Karel Havlíček. Opatření sice znamená zatížení státního rozpočtu ve výši 17 miliard korun, zároveň však přinese významnou podporu podnikatelskému sektoru. Firmám umožní zlepšit hospodářské výsledky, posílit exportní aktivity, více investovat a vytvářet prostor pro růst mezd. Tyto efekty se následně projeví i ve vyšších příjmech státu z daní a odvodů.
„Plníme náš slib. Od ledna bude snížení cen elektřiny fungovat v režimu, který jsme dnes představili. Je to protiinflační opatření, které podpoří hospodářský růst. Ve výsledku pomůže nejen firmám, ale celé ekonomice a zaměstnancům,“ uvedl Havlíček. Vláda se na dnešním jednání zároveň shodla na schválení nového stavebního zákona, jehož cílem je zásadním způsobem urychlit výstavbu v České republice a odstranit dlouhodobé administrativní bariéry. „Na novele stavebního zákona probíhala odborná spolupráce, za kterou jsem velmi rád. Přesně takto se totiž musí postupovat u velkého a důležitého zákona. Na přípravě se podílela řada odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, architekti a další experti z řad stavebníků. Jsem rád, že jsme dnes udělali první, ale zásadní krok ke zlepšení situace ve stavebnictví v Česku,“ dodal ministr Havlíček.
