Vláda Andreje Babiše odmítla nový systém obchodování s emisními povolenkami

Vláda Andreje Babiše na svém prvním pracovním zasedání rozhodla, že Česká republika nebude do svého právního řádu implementovat ustanovení novelizované evropské směrnice zavádějící nový systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS2.
Změny, které vycházejí z novelizované evropské směrnice, nebudou zapracovány do české legislativy. „Bývalá vláda zadala analýzu dopadů emisních povolenek ETS2 na Českou republiku, vypracovalo ji Ministerstvo životního prostředí v říjnu. Je důležité, aby lidé věděli, proč emisní povolenky odmítáme. Protože podle této analýzy při ceně emisní povolenky 45 eur by dopad na naše občany v letech 2027 až 2032 činil 154 miliard korun, a pokud by emisní povolenka byla za 70 eur, bylo by to až 205 miliard, což je pro nás samozřejmě nepřijatelné,“ zdůraznil premiér Andrej Babiš. „Máme jasný plán, jak pokračovat, a určitě požádáme i naše europoslance, aby získávali spojence pro náš postoj,“ dodal předseda vlády s tím, že zásadní bude únorový summit Evropské rady o konkurenceschopnosti EU, na kterém Česko přijde s konkrétními řešeními.
Komentáře