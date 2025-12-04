Oběhové hospodářství a energetika v Česku: přehled současného vývoje

Nejnovější zpráva o životním prostředí ukazuje, že Česká republika dosáhla v posledních dekádách výrazného snížení emisí skleníkových plynů a postupně mění svůj energetický mix směrem k čistší a efektivnější výrobě energie. Přesto některé sektory, zejména pak doprava a konečná spotřeba energie, zůstávají výzvou.
Cesta k nízkým emisím
Česko se nachází na cestě ke klimatické neutralitě a postupně snižuje emise skleníkových plynů. Mezi lety 1990 a 2023 poklesly emise téměř o polovinu a země se s rezervou blíží splnění cíle snížit emise do roku 2030 o 55 %. Pozitivní vývoj je zejména v oblasti využití území a lesnictví, kde ústup kůrovcové kalamity přispěl k záporné bilanci emisí a ukládání uhlíku do biomasy a půdy.
