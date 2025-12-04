Příjem žádostí ve výzvě na ekologizaci MHD byl ukončen, o podporu se přihlásilo 38 projektů

Státní fond životního prostředí ČR přijal ve výzvě TRANSGov č. 1/2025 z Modernizačního fondu celkem 38 projektů na ekologizaci městské hromadné dopravy s požadovanou dotací 8,1 miliardy korun. Alokace výzvy tak byla vyčerpána, naplněn byl i zásobník projektů. Příjem žádostí byl proto ukončen.
Výzva byla vyhlášena jako nesoutěžní, přijaté projekty byly průběžně vyhodnocovány podle pořadí, v jakém byly podány. K dnešnímu dni bylo schváleno 17 projektů za 3,9 miliardy korun, ostatní jsou v procesu schvalování. Díky této podpoře dopravci nahradí staré autobusy městské hromadné dopravy na fosilní paliva za elektrobusy, nízkopodlažní tramvaje nebo standardní či parciální trolejbusy. Na pořízení nových ekologických vozů mají tři a půl roku od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotační podpory.
Cílem investic z programu TRANSPORT Modernizačního fondu je přispět ke zlepšení kvality ovzduší v městských aglomeracích a snížit emise znečišťujících látek z veřejné dopravy.
