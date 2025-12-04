Temelín postupně přechází na nový řídicí systém od Westinghouse

Důležitou etapu má za sebou modernizace řídicích systémů v Jaderné elektrárně Temelín. Operátoři blokové dozorny prvního bloku nově pracují výhradně v uživatelském prostředí nového řídicího systému, který zároveň automaticky řídí přibližně třetinu zařízení.
Podobná úprava čeká v příštím roce také druhý blok. Kompletní modernizaci plánují technici dokončit v roce 2028 na prvním bloku a o rok později na druhém.
Tisíce monitorovacích a ovládacích displejů, ovládaných zařízení a desítky tisíc zobrazovaných informací, které systémem projdou během jedné vteřiny. Tak lze zjednodušeně charakterizovat řídicí systém temelínské elektrárny. Ten aktuálně prochází rozsáhlou modernizací. „Přechod je postupný, probíhá během odstávek. Na nový systém jsme převedli kompletní monitorování a ovládání na blokové dozorně prvního bloku. Vlastní automatické řízení je převedeno přibližně z jedné třetiny. Jde například o ovládání čerpadel cirkulační chladící vody nebo chlazení bazénů použitého paliva. Další části elektrárny budou následovat v dalších odstávkách,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Desítky serverů a osmdesát kilometrů kabelů
Náročná modernizace probíhá od roku 2022. Technici během ní instalovali desítky nových serverů, položili osmdesát kilometrů převážně optických kabelů, provedli úpravy na blokové dozorně nebo zaměnili procesní jednotky řídících skříní. Samotnému nasazení předcházelo několika měsíční testování. Energetici si od modernizace slibují zajištění minimálně šedesátiletého provozu temelínské elektrárny. „Abychom mohli elektrárnu bezpečně provozovat minimálně šedesát, a předpokládám i více let, musíme modernizovat nejen vlastní zařízení, ale i řídící systém. V celosvětovém měřítku jde technologicky i rozsahem o opravdu mimořádný projekt. Mimo jiné i proto, že probíhá v plánovaných odstávkách bez dopadu do provozu s maximálním důrazem na bezpečnost provozu,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Dodavatelem systému je americká společnost Westinghouse. Ta v 90. letech minulého století dodávala i původní řídicí systém. Tehdy šlo o jeden z prvních příkladů spolupráce s Westinghouse po revoluci v roce 1989, kdy technologicky téměř dokončenou elektrárnu doplnil ve své době nejmodernější řídicí a bezpečnostní systémy.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 15,8 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
