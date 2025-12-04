MPO vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí programu Strategické investice pro klimaticky neutrální hospodářství

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace k programu Strategické investice pro klimaticky neutrální hospodářství.
Program je určen pro strategicky významné projekty velkého rozsahu, jejichž záměrem je zavést nebo rozšířit na území ČR výrobu zařízení klíčových pro přechod pro klimaticky neutrální hospodářství. Jedná se zejména o výrobu baterií, solárních panelů, větrných turbín, tepelných čerpadel, elektrolyzérů, zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku, výrobu jejich klíčových komponent a také kritických surovin.
Minimálními podmínkami pro kvalifikaci je zaměření výroby na příslušné výrobky pro klimaticky neutrální hospodářství definované v souladu s čl. 2.8 Dočasného krizového a transformačního rámce, min. investice 2,8 mld. Kč a vytvoření alespoň 100 nových pracovních míst. Žádosti lze podpořit pouze se souhlasem vlády.
Vzor žádosti o poskytnutí dotace a povinné přílohy jsou uvedeny ve výzvě a jejích přílohách. Žádosti jsou přijímány od okamžiku vyhlášení výzvy, a to průběžně až do 30. září 2025 nebo dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace. Žádosti se podávají Ministerstvu průmyslu a obchodu, Odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání.
Komentáře