Vláda schválila novelu nařízení o udržitelnosti biopaliv a snižování emisí z pohonných hmot

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh novely nařízení, které upravuje podmínky pro udržitelnost biopaliv a pravidla pro snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Opatření podporuje především pokročilá biopaliva vyráběná z nezpracovatelných zbytků či odpadů a obnovitelná paliva nebiologického původu, která se vyrábějí z obnovitelné elektřiny.
Novela navazuje na nedávné změny zákona o ochraně ovzduší a plní požadavky nové evropské legislativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
„Přechod na moderní obnovitelná paliva je jeden z klíčových kroků, jak mohou státy účinně snižovat emise skleníkových plynů z dopravy, která patří mezi nejvýznamnější zdroje emisí. Novelou nastavujeme jasná a předvídatelná pravidla, která zajistí stabilní prostředí pro investice, podpoří rozvoj moderních technologií a pomohou diverzifikovat energetický mix. Tento krok je zásadní pro dosažení klimatických cílů, snížení závislosti na fosilních palivech, ale i pro posílení strategické bezpečnosti Evropy,“ říká ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Novela nařízení podporuje především pokročilá biopaliva, která se nevyrábí z potravinářské biomasy (například z řepkového oleje), ale z odpadních a zbytkových surovin. Patří sem například dřevo, sláma, řasy nebo odpady z potravinářství, které již nelze využít pro výrobu potravin ani krmiv. Díky tomu, že tato paliva vznikají z odpadních nebo rychle obnovitelných zdrojů, přinášejí výrazné snížení uhlíkové stopy oproti fosilním palivům a zároveň neohrožují dostupnost potravinářských plodin.
Podporována jsou také obnovitelná paliva nebiologického původu, která místo rostlinných či živočišných surovin využívají k výrobě paliv obnovitelnou energii ze solárních, větrných nebo vodních zdrojů. Tímto způsobem vzniká například zelený vodík, syntetický metanol, metan a další syntetická paliva, která představují perspektivní řešení pro dekarbonizaci dopravy a posílení energetické soběstačnosti.
„Naším cílem není podporovat paliva z potravinářské řepky, ale naopak moderní řešení, která využívají to, co by jinak zůstalo odpadem – slámu, dřevo nebo již nevyužitelné potravinářské zbytky. Stejně tak podporujeme paliva vyráběná z obnovitelných zdrojů, jakými jsou například zelený vodík, syntetická paliva či biometan. Právě tato paliva dokážou výrazně snížit emise, aniž by konkurovala výrobě potravin,“ doplnil ministr Hladík.
Novela nařízení přesně vymezuje oblasti, ze kterých nesmí pocházet zemědělská ani lesní biomasa, aby splňovala požadavky na udržitelnost. Stanovuje novou referenční hodnotu pro fosilní paliva a upravuje metodiku výpočtu snížení uhlíkové stopy z pohonných hmot tak, aby byla v souladu s evropskou směrnicí o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Pokročilá biopaliva, včetně biometanu, vykazují výrazně nižší uhlíkovou stopu než paliva z potravinářských plodin, a proto je dodavatelé pohonných hmot preferují při plnění cílů stanovených zákonem o ochraně ovzduší. Tím se posiluje motivace k jejich širšímu zavádění do praxe a vytváří stabilní základ pro rozvoj moderních nízkoemisních řešení v dopravě.
Účinnost novely se stanovuje od 1. ledna 2026, tedy ke stejnému termínu jako změny vyplývající z novely zákona o ochraně ovzduší.
