Evropské komise zveřejnila otázky a odpovědi k přísnějším pravidlům proti lakování nazeleno

5. 12. 2025

Připravovaná novela zákona o ochraně spotřebitele, která by měla být účinná od 27. září 2026, zpřesní pravidla proti zavádějícím environmentálním tvrzením (tzv. „lakování nazeleno“), nepravdivým informacím o sociálních vlastnostech výrobků a předčasném zastarávání výrobků. Evropská komise zveřejnila otázky a odpovědi k této nové úpravě.

Hlavním cílem navrhované úpravy je podpořit udržitelnou spotřebu tím, že se spotřebitelé budou moci spoléhat na pravdivé informace o udržitelnosti výrobků.

Novela zákona o ochraně spotřebitele zpřísňuje pravidla proti nekalým obchodním praktikám. Jejím cílem je mj. zabránit tzv. „lakování nazeleno“ – tedy klamání spotřebitelů o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí nebo společnost. Typickým příkladem jsou tvrzení o nulové uhlíkové stopě, která nejsou podložená.

Spotřebitelé musí mít jistotu, že informace o životnosti, opravitelnosti či recyklovatelnosti výrobků jsou pravdivé nebo prezentovány neklamavým způsobem. Stejně tak nesmí být uváděny zavádějící údaje o vlastnostech, které jsou pro daný produkt zcela nerelevantní – například tvrzení, že balená voda neobsahuje lepek, nebo že list papíru neobsahuje plast.

Novela také rozšiřuje tzv. „černý seznam“ zakázaných praktik. Každá praktika uvedená na tomto seznamu je vždy nekalá a tedy zakázaná. Nově se na seznam dostanou například:

  • používání neoficiálních označení udržitelnosti, která nejsou certifikována ani uznána státním orgánem,
  • nepodložená obecná environmentální tvrzení (např. že výrobek je „ekologický“, „přátelský k přírodě“, „šetrný ke klimatu“, a to bez jakýkoli důkazů),
  • environmentální tvrzení o celém výrobku nebo službě, pokud se ve skutečnosti vztahuje jen na jejich část,
  • klamání o nulové uhlíkové stopě výrobku nebo služby,
  • klamání o opravitelnosti výrobku, pokud opravit nelze, nebo o jeho životnosti.

Úprava vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/825 ze dne 28. února 2024, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a prostřednictvím poskytování lepších informací. Pravidla přijatá na základě této směrnice musí být účinná od 27.  září 2026.

Evropská komise po zveřejnění směrnice obdržela řadu dotazů k jejímu uplatňování. Evropská komise plánuje připravit aktualizaci pokynů k uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách. Do doby, než se tak stane se však rozhodla zveřejnit dokument s vybranými otázkami a odpověďmi. Ten má pomoci lépe pochopit pravidla v praxi a připravit se na novou úpravu. Dokument najdete na níže odkazovaných stránkách.

Je důležité zdůraznit, že jde pouze o stanovisko Evropské komise. Nejedná se o závazný výklad pravidel směrnice.

