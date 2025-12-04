Vývoj cen a trendy na trhu s emisními povolenkami

Trh s emisními povolenkami je dnes klíčovým nástrojem evropské klimatické politiky. Jeho vývoj ukazuje, jak se propojují regulatorní opatření, energetické trendy a geopolitické události. Ceny povolenek dlouhodobě rostou, přičemž prostředí zůstává nestálé – a právě tato nejistota je pro průmyslové podniky zásadní při plánování investic i provozních strategií.
Od čtvrté fáze ETS k současnosti
Po zahájení čtvrté obchodovací fáze v roce 2021 vystoupaly ceny povolenek až k hranici 100 eur. Následovaly prudké výkyvy spojené s invazí Ruska na Ukrajinu a extrémními cenami zemního plynu. V roce 2022 se trh postupně uklidnil díky stabilizaci cen plynu, což vedlo i k poklesu cen povolenek. Rok 2023 přinesl relativní stabilitu, která umožnila podnikům lépe plánovat nákupy a řízení rizik. Přelom let 2023–2024 však znamenal dvouletá minima – spotový trh krátce klesl pod 50 eur, zatímco hlavní forwardový kontrakt se držel těsně nad touto hranicí. Od té doby trh opět posiluje.
