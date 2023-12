TOP 10 nejčtenějších článků o odpadech v roce 2023

V letošním roce dominovaly zejména články, zaměřené na zavedení povinného zálohování nápojových obalů a složité povolovací procesy, kterým čelí investoři, když chtějí postavit nové zařízení. I tak se ale na první místo žebříčku deseti nejčtenějších článků o odpadech dostalo úplně jiné téma. Které to bylo?

Bez nadsázky by se dalo říci, že s projekty na energetické využití odpadů se roztrhl pytel a boj o každou tunu odpadu právě začíná. Kde se chystá výstavba nových zařízení napoví článek, který byl v letošním roce nejčtenějším článkem o odpadech.

Možná, že to chvíli trvalo, ale lidé se naučili třídit. Tři čtvrtiny Čechů dnes separuje své odpady do barevných nádob. Nicméně místo toho, abychom v tom pokračovali dál a snažili se dosáhnout ještě lepších čísel to vypadá, že bychom měli všechno zrušit a na tříděné odpady zavést jednu popelnici.

V České republice více, než kde jinde, brzdí zavádění nových, s velkou pravděpodobností progresivních, technologií krom legislativy i něco jiného. Jde o strach a takovéto české „co by, kdyby“. Subjekt, pokoušející se o uvedení technologie do praxe deklaruje parametry plnící intence oběhového hospodářství, ale úředník nevěří, nezná, neví, má obavy.

Zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky, k němuž ministerstvo v květnu představilo teze legislativní úpravy, vyvolalo bouřlivé a odmítavé reakce u odborné veřejnosti i municipalit. Projevily se na konferenci Odpady a obce 2023.

České odpadové hospodářství čeká výrazná proměna. Plánuje to alespoň Ministerstvo životního prostředí, které uvedlo, že připravuje legislativní úpravu zálohového systému na PET lahve a plechovky. Ministr Hladík posléze v rozhovoru řekl, že se změní i počet nádob na odpad: zůstane pouze jeden kontejner na tříděný odpad a druhý na směsný komunální odpad.

Jak nahradit jednorázové plasty? To je otázka, kterou si kladou firmy po celém světě. Jihomoravský startup myco nabízí řešení. Věnuje se totiž pěstování mycelia - ekologického materiálu z podhoubí, který dokáže nahradit polystyren nebo třeba dřevotřísku ve stavebnictví.

V březnu se na postu ministra životního prostředí objevila nová tvář a společně s tím změnilo ministerstvo svůj postoj k povinnému zálohování PET lahví a plechovek. Dlouho odmítaný systém by měl začít fungovat do dvou let.

Na rozdíl od PET lahví stojí v rámci debat o zavedení povinného zálohového systému na okraji zájmu a jsou zcela opomíjeny. Přitom jejich množství není vůbec zanedbatelné a požadavek na recyklaci tohoto typu nápojového obalu roste. Řeč je o zálohování nápojových plechovek.

V listopadu loňského roku zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o obalech a obalových odpadech. Návrh přináší v 65 článcích velké množství změn, které budou v mnoha případech zapracovávány do legislativy v podobě delegovaných aktů. Jak se s navrhovanou podobou Nařízení budou vyrovnávat subjekty v praxi? O tom jsme si povídali s generálním ředitelem společnosti EKO-KOM, Zbyňkem Kozlem.

Pražští radní schválili akční plán pro přechod na cirkulární ekonomiku na roky 2023-2025. Náměstkyně primátora Jana Komrsková tak jednou za dva roky předloží pražské radě aktualizovaný seznam projektů vyplývajících ze strategie Cirkulární Praha 2030. Zásobník projektů se rozrostl o 22 položek na celkových 59.

