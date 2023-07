Polemika: Dávají povinné zálohy na plechovky smysl? I. část

Na rozdíl od PET lahví stojí v rámci debat o zavedení povinného zálohového systému na okraji zájmu a jsou zcela opomíjeny. Přitom jejich množství není vůbec zanedbatelné a požadavek na recyklaci tohoto typu nápojového obalu roste. Řeč je o zálohování nápojových plechovek.

Proto jsme dnes zeptali senátorky Jitky Seitlové, starostky Olgy Dočkalové a Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství na otázku:

Je v případě plechovek povinný zálohový systém smysluplnou záležitostí?

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Je to podobné jako u PET lahví, k povinným zálohám na plechovky zde není objektivní důvod a celý systém to jen prodraží a lidé zaplatí víc ze svých peněženek.

Obce a města dostaly před několika lety povinnost třídit i kovové odpady. Rok od roku se množství vytříděných kovových odpadů z obcí a měst zvyšuje. Následně, v letech 2018 a 2019 Evropská unie stanovila nové cíle týkající se nově i kovových obalů, včetně hliníku. Řada obcí má samostatné sběrné nádoby na kovy a jejich množství stále roste. Ve stále větším počtu obcí a měst lze sbírat plechovky, ale i jiné kovové obaly také v jedné nádobě spolu s plasty. To je pro občany velmi pohodlné. Na konci roku 2021 už občané mohli odkládat kovové obaly do více než 100 tisíc nádob po celé ČR a jejich počet stále roste.

Tolik sběrných míst na ZÁLOHOVANÉ obaly nikdy nebude, nebude jich ani desetina. Moderně vybavené třídící linky, které mají separátory kovů, umí magnetické i nemagnetické kovové obaly vytřídit s velmi vysokou účinností cca 97 %. Také nové supermoderní třídící linky na směsné komunální odpady umí plechovky a další kovové odpady vytřídit ze směsi se stejnou velmi vysokou účinností.

Například na lince v Ostravě, kde investici do moderního třídění provedlo samo město Ostrava, jsou kovové obaly prakticky bezezbytku vytříděny a poslány k recyklaci. Podobné to je na řadě ostatních linek, kde mají separátory kovů. Odborné strategie ke splnění legislativních cílů k rokům 2030 a 2035 jednoznačně počítají s tím, že dalším rozvojem stávajícího systému separace odpadů v obcích a městech a na to navázaným systémem třídících linek se podaří splnit cíle sběru a využití všech stanovených komodit, tedy včetně kovových obalů.