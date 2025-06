Repowering jako nástroj chytré transformace české energetiky

Česká energetika prochází zásadní transformací a jedním z klíčových nástrojů, jak se s ní vyrovnat, je repowering. Co přesně tento pojem znamená a jaké technologické i legislativní výzvy přináší pro transformaci energetiky?

Od modernizace k chytrému provozu

Repowering už dávno není jen o prosté technické modernizaci. Dnes jde především o strategickou změnu provozního režimu. To v praxi znamená přechod z garantovaného výkupu elektřiny na samostatné obchodování, aktivní využívání flexibility sítě a často i doplnění stávajících instalací o nové technologie, jako jsou mařiče (zařízení, které snižuje odběr elektřiny ze sítě v případě, že by odběr přesáhl určitou smluvenou hranici), dieselové agregáty nebo bateriová úložiště. Tento trend nabírá na síle s ústupem státní podpory a rostoucí poptávkou po vyšším výkonu a flexibilitě, zejména ze strany firemních zákazníků.

Přetlak žádostí a kapacitní limity

Období 2020–2024 přineslo nebývalý nárůst žádostí o připojení nových obnovitelných zdrojů, především fotovoltaik. Na úrovni nízkého napětí bylo připojeno už více než 150 tisíc výroben. Významně narostly i rezervace výkonu na úrovni vysokého napětí – aktuálně přes 20 GW. K tomu dalších 10 GW žádostí „čeká ve frontě“ bez přímého připojení.

Zatímco v některých regionech (např. v západních a severozápadních Čechách) už dostupné kapacity prakticky neexistují, situace v oblasti odběrové infrastruktury je o něco lepší. Připojení mařičů, dieselových agregátů či bateriových úložišť probíhá relativně hladce – jen za poslední dobu bylo připojeno přes 60 MW těchto flexibilních zařízení a dalších zhruba 500 MW je v přípravě. To naznačuje posun k efektivnějšímu využívání stávající infrastruktury.

Příslibem do budoucna je novela zákona LEX PLYN, která by měla zavést tzv. nevratné kauce za rezervovaný výkon. Tento krok by měl odblokovat nevyužité rezervace, které dosud brání dalším zájemcům o připojení. Pokud žadatel do té doby neprokáže reálný zájem o realizaci, rezervace zanikne a uvolní kapacitu pro další zájemce.

Repowering v praxi

V praxi repowering zahrnuje širokou škálu řešení, která často přesahují pouhou technickou výměnu zařízení. Společnost ČEZ prozatím neeviduje repowering jako samostatnou kategorii žádostí, jelikož většina případů kombinuje více technologií – typicky například diesel s baterií, baterii s mařičem, nebo samostatnou baterii.

Zatímco dříve repowering představoval přibližně 5 % žádostí o změnu výkonu, dnes díky silné poptávce po těchto hybridních řešeních tvoří až polovinu všech žádostí. Je však důležité si uvědomit, že ve většině těchto případů nejde o takzvaný „čistý“ repowering, tedy navýšení rezervace nebo instalovaného výkonu. Pokud zákazník již disponuje uzavřenou smlouvou o připojení či distribuci, repowering obvykle vyžaduje pouze dodatek k původní smlouvě, nikoli zcela nový právní akt.

Výjimkou je situace, kdy dojde k navýšení rezervovaného výkonu – v takovém případě je nutné uhradit poplatek podle typu připojení. Převod rezervace výkonu mezi dvěma místy je sice legislativně možný, ale výrazně omezený. Musí se nacházet ve stejné uzlové oblasti a nový žadatel musí uhradit 100 % nákladů na připojení. Společnost ČEZ v současnosti zatím nepovoluje samostatně stojící bateriová úložiště. Změna se očekává nejdříve na podzim, s účinností novely zákona LEX OZE, která má odklad sedmi měsíců.

Repowering jako strategická příležitost

Repowering je dnes mnohem více než jen technická modernizace; jde o klíčové strategické rozhodování v kontextu české energetiky. Ačkoliv naráží na zřejmé překážky, jako jsou omezená kapacita sítí, pomalá legislativa a nejednotné přístupy provozovatelů distribučních soustav, představuje zásadní příležitost. Umožňuje prodloužit životnost a výrazně zvýšit efektivitu stávajících energetických zařízení, a tím posunout českou energetiku blíže k moderním, flexibilnějším a decentralizovaným systémům.