Česko podalo čtvrtou žádost o platbu v rámci Národního plánu obnovy

Čtvrtou žádost o platbu z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) podala v pondělí Česká republika. Prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) tak může získat dalších přibližně 44,8 miliardy korun ve formě grantů a 1 miliardu korun ve formě půjčky.

„České republice se v rámci Národního plánu obnovy nadále daří úspěšně plnit nastavené milníky a cíle v důležitých oblastech, jako jsou energetické úspory, digitalizace, ale také ochrana životního prostředí, zdravotnictví či vzdělávání. Plánované investice směřují například do rozvoje 5G sítí ve venkovských oblastech, bezpečnosti železničních přejezdů, modernizace stavebních úřadů, rozvoje obnovitelných zdrojů energie, veřejného osvětlení, energeticky úsporných renovací, zalesňování, podpory rehabilitační péče, transformace univerzit v oblasti zelených dovedností nebo dostupného bydlení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

S blížícím se konečným termínem pro čerpání prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost v příštím roce nabádá Evropská komise členské státy k pečlivému dodržování nastaveného harmonogramu. Česká republika před podáním žádosti navrhla Evropské komisi revizi plánu s dopadem i na tuto platbu.

„Velmi mě těší, že díky skvělé práci Česká republika je v rámci implementace Národního plánu obnovy na správné cestě k úspěchu. Současná platba je co do výše finančních prostředků nejvyšší a představuje přes 20 % celkové alokace NPO. Do aktuální žádosti o platbu se podařilo zařadit vyšší než původně předpokládaný počet milníků a cílů, jelikož některé byly splněny v předstihu,“ dodává náměstek ministra Martin Frélich.

Schválení žádosti závisí na splnění 55 milníků a cílů v oblasti grantů a 3 dalších milníků v půjčkové části. Součástí jsou i klíčové reformy, kam patří zákon o regulaci lobbování, novela energetického zákona (LEX RES 3), zákon o akceleračních zónách a novela vodního zákona. Evropská komise má nyní dva měsíce na posouzení žádosti, předloží ji také Hospodářskému a finančnímu výboru a zohlední i jeho stanovisko. Pokud žádost splní všechny podmínky, budou finance uvolněny na podzim.

Národní plán obnovy vznikl v reakci na pandemii covid-19 s cílem nasměrovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Celkem může země získat až 209 miliard korun ve formě grantů a 10,6 miliardy korun ve formě půjček, pokud bude pokračovat v plnění plánu, který pokrývá oblasti jako digitální transformace, vzdělávání, výzkum, zdravotnictví a další.

Podrobnosti o aktuálním stavu plnění plánu a vypsaných výzvách jsou na webu www.planobnovy.gov.cz.