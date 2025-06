České firmy úspěšně prezentovaly svá řešení na veletrhu Global Energy Show 2025 v Calgary

Oficiální účast České republiky na veletrhu Global Energy Show 2025, který se konal ve dnech 10.–12. června v kanadském Calgary, potvrdila rostoucí ambice českého průmyslu v oblasti energetiky, inovací a udržitelných technologií. Společnou expozici organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a agentur CzechTrade a CzechInvest.

Cílem české účasti bylo posílit obchodní vazby s kanadskými partnery, představit české know-how v oblasti energetiky a otevřít cestu k novým trhům. V rámci programu proběhla řada jednání vedených vrchním ředitelem sekce EU a zahraničního obchodu Davidem Müllerem se zástupci provincií Alberta a Nový Brunšvik, včetně institucí jako Calgary Economic Development nebo Alberta Innotech. Diskutovalo se o konkrétních příležitostech spolupráce v sektorech energetiky, dopravy a letectví.

Český pavilon slavnostně otevřel David Müller společně s generálním konzulem ČR v Torontu Radkem Machů, vedoucí obchodního a investičního úseku GK Toronto Evou Libs Bartoňovou a zástupkyní agentur CzechTrade a CzechInvest Karolínou Konicarovou. Po oficiálním zahájení následoval networkingový večer v místním pivovaru Tailgunner Brewery, který vytvořil prostor pro navazování nových obchodních kontaktů mezi českými a kanadskými firmami.

Na české expozici se prezentovaly následující firmy:

• ABO Valve, s.r.o.

• Agile Europe s.r.o.

• GAZ Energy a.s.

• ComAp a.s.

• Doosan Škoda Power a.s.

• GENTEC CHP s.r.o.

• Tekies s.r.o.

• Wikov TurboGear s.r.o.

• ŽĎAS, a.s.

Do aktivit českého stánku se zapojily také společnosti Seven Global Investments a Envitrail, které dále podpořily viditelnost české technologické nabídky.

Reakce zúčastněných firem

Generální a výkonný ředitel GAZ Energy a.s. Libor Čech

„Jménem GAZ Energy a.s. a našeho severoamerického týmu bychom rádi poděkovali celému českému týmu za skvělou reprezentaci. Profesionální příprava, nasazení a týmová spolupráce výrazně přispěly k úspěšnému vystoupení České republiky. Zvláštní poděkování patří Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Díky společnému úsilí se podařilo zviditelnit nejen naše produkty, ale i celou českou energetickou expertízu.“

Obchodní ředitel divize Metalurgie ŽĎAS, a.s. Jaromír Pospíšil

„Na veletrh jsme se přihlásili kvůli rozšíření povědomí o ŽĎAS v západní Kanadě. Velmi pozitivně hodnotíme organizaci stánku i zázemí pro jednání. Česká expozice patřila k nejvýraznějším na veletrhu.“

Jednatelka ABO Valve, s.r.o. Petra Pohořská

„Účast na veletrhu přinesla konkrétní obchodní příležitosti i silnou zpětnou vazbu. Oceňujeme kvalitní přípravu expozice i profesionální podporu ze strany MPO a CzechTrade.“

Business Development Manager Agile Europe Jiří Hruška

„Global Energy Show jsme využili k vstupu na nový kanadský trh, který nabízí příležitosti jak v našem tradičním odvětví Oil and Gas, tak i v oblasti poskytování zelených energetických řešení pro odlehlé lokální komunity. Rádi bychom poděkovali organizátorům za výbornou organizaci – a to jak během akce, tak i v předchozích přípravách.“

Účast českých firem na Global Energy Show 2025 potvrdila vysokou technickou úroveň českého energetického sektoru. Koordinace státních institucí, profesionální příprava a aktivní účast firem přispěly k posílení pozice ČR jako důvěryhodného a inovativního partnera v oblasti udržitelné energetiky. Letošní ročník veletrhu přilákal přes 30 000 odborníků z více než 100 zemí světa. České firmy tak měly jedinečnou příležitost představit svá řešení v oblastech energetiky, těžby, LNG, vodíkových technologií a digitalizace.

Oficiální účast doprovázela rozsáhlá marketingová a mediální kampaň napříč kanály CzechTrade, CzechInvest i diplomatickými zastoupeními ČR v Kanadě. Pozitivní ohlasy potvrdili i zástupci Kanadsko-české obchodní komory, kteří ocenili technickou vyspělost prezentovaných řešení a zájem o prohlubování obchodní spolupráce.