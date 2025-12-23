Uběhlo 40 let od prvního zavezení paliva do druhého reaktoru Jaderné elektrárny Dukovany

Přesně před 40 lety - 21. prosince 1985 - energetici poprvé zavezli jaderné palivo do reaktoru druhého výrobního bloku Dukovan. Zahájili tak další etapu spouštění první jaderné elektrárny na českém území.
Zavážení paliva trvalo osm dní a bylo zásadním krokem v uvedení druhého reaktorového bloku do provozu. Jen o dva měsíce později, 20. března 1986, zahájila elektrárna zkušební provoz druhého bloku.
Na první místě spolehlivost a bezpečnost
„Každé první spouštění jaderného bloku je unikátní. Probíhá relativně pomalu, vše se opakovaně ověřuje. Ale obrovskou výhodou bylo, že už celý tým měl čerstvé zkušenosti, které získal o rok dříve. I proto vše proběhlo relativně hladce a už 23. ledna 1987 dosáhl druhý blok první řízené štěpné reakce,“ říká současný ředitel elektrárny Roman Havlín.
Přínos pro energetickou soběstačnost
Od svého spuštění v roce 1986 druhý výrobní blok vyrobil už 132 280 026 MWh čisté bezemisní elektřiny, což odpovídá spotřebě celé České republiky na víc jak dva roky. Celkem Dukovany ročně dodávají 15 TWh elektrické energie.
