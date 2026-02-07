03/2025

Předseda vlády Babiš jednal v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou

7. 2. 2026| zdroj: Vláda ČR0

davidecattini-rome-4124391_640
zdroj: pixabay

Předseda vlády ČR Andrej Babiš jednal ve středu 4. února 2026 v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Hlavními tématy setkání byly posílení konkurenceschopnosti Evropy, migrace, spolupráce v oblasti obrany, energetiky či ekonomická spolupráce.

Lídři se domluvili na přípravě Akčního plánu spolupráce mezi ČR a Itálií na období 2026 až 2030. Předseda vlády také pozval italskou premiérku do ČR. Český premiér se poté setkal s místopředsedou vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.

Mezi tématy jednání byla i podpora evropského průmyslu a dopis evropským lídrům, který český premiér rozeslal před únorovým neformálním jednáním Evropské rady v belgickém Alden Biesen k tématu posílení evropské konkurenceschopnosti. „Setkání s premiérkou Giorgiou Meloniovou bylo skvělé. Jasně se ukázalo, že máme podobné názory na řadu evropských témat. Bavili jsme se o posílení evropské konkurenceschopnosti a shodujeme se, že musíme konečně začít toto téma intenzivně řešit, protože Evropě ujíždí vlak. Budeme iniciovat vznik koalice zemí s cílem prosadit zlepšení konkurenceschopnosti. Důležité téma byla také migrace. Společně s Itálií jsme ve skupině zemí prosazujících efektivní řešení nelegální migrace. Chceme např. zlepšit návratovou politiku, a aby se Sýrie stala tzv. bezpečnou zemí kam lze navracet nelegální migranty,“ uvedl premiér.

„Domluvili jsme se, že připravíme Akční plán spolupráce mezi ČR a Itálií na období 2026 až 2030. Tuto iniciativu vnímám jako konkrétní a perspektivní rámec pro prohloubení našeho partnerství. Bavili jsme se také o spolupráci v oblasti obrany, energetiky i byznysu. České firmy v Itálii investovaly 2,6 miliardy eur, italské firmy u nás 5,1 miliardy eur. Pozval jsem také premiérku Meloni na návštěvu České republiky,“ dodal Andrej Babiš.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO