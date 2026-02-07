Krize recyklačního průmyslu na jednání ministrů EU

Evropská recyklace plastů se dostává do kritického bodu. Bez rychlých kroků hrozí další ztráta kapacit, investic i důvěry v oběhovou ekonomiku. Průmysl proto během dnešního a zítřejšího neformálního jednání ministrů životního prostředí apeluje na okamžitá tržní řešení v rámci tzv. Winter package.
Ve dnech 5. a 6. února 2026 se koná neformální zasedání Rady EU ministrů životního prostředí zaměřené mimo jiné na Winter package for plastics recycling. K této debatě vydala stanovisko FEAD, evropská asociace soukromých firem působících v oblasti odpadového hospodářství a recyklace, která sdružuje přibližně 3 000 společností prostřednictvím 21 národních federací. Stanovisko upozorňuje, že trh s recyklovanými plasty v Evropě čelí vážným strukturálním problémům, které bez rychlé reakce povedou k dalšímu oslabování celého sektoru.
Trh bez rovnováhy
Evropské odvětví recyklace plastů se potýká s kombinací nízké poptávky po recyklovaných materiálech, vysokých provozních nákladů a cenové konkurence primárních plastů vyráběných z fosilních zdrojů. Situaci dále zhoršují dovozy plastů a výrobků ze třetích zemí, které nejsou vyráběny za stejných podmínek jako v EU. V důsledku toho řada recyklačních zařízení funguje pod svou kapacitou nebo omezuje provoz. Průmysl upozorňuje, že bez stabilizace trhu hrozí trvalá ztráta evropských recyklačních kapacit.
Poptávka rozhoduje
Zásadním problémem zůstává aktuálně nedostatečná a nestabilní poptávka po recyklovaných plastech. Samotné cíle sběru a recyklace podle průmyslu nestačí, pokud neexistuje jistota odbytu pro výstupní materiály. Z tohoto důvodu se zdůrazňuje potřeba závazných požadavků na minimální podíl recyklovaného obsahu ve výrobcích, například jako v rámci PPWR, které by vytvořily dlouhodobější poptávkový signál a stabilnější tržní prostředí.
Nerovná soutěž
Dalším výrazným problémem je nerovné konkurenční prostředí. Recyklované plasty dovážené do EU často nepodléhají stejným kontrolám, standardům a ověřování jako materiály vyráběné v Evropě. To narušuje hospodářskou soutěž a oslabuje důvěru v trh s recykláty. Sektor proto volá po posílení dohledu nad trhem a po nástrojích, které umožní jasně rozlišovat mezi primárními a recyklovanými polymery a sledovat jejich původ.
Kontrola tvrzení
Zvláštní důraz je kladen na ověřování tvrzení o obsahu recyklovaných plastů. Bez jednotného a důsledného systému kontroly vzniká prostor pro klamavé deklarace, které deformují trh a znevýhodňují poctivé výrobce. Průmysl upozorňuje na nutnost lepší koordinace mezi členskými státy a důslednějšího vymáhání pravidel, včetně kontrol dovozů.
Ekonomická realita
Recyklace plastů je kapitálově i energeticky náročná činnost. Evropské firmy čelí vysokým nákladům spojeným s energií, environmentálními povinnostmi a technologickými investicemi. Tyto náklady se však v současném tržním prostředí často nepromítají do cen recyklovaných materiálů. Odvětví proto poukazuje na potřebu ekonomických nástrojů, které by pomohly vyrovnat rozdíl mezi cenou recyklovaných a primárních plastů a zajistily provozní stabilitu sektoru.
End-of-waste a povolení
Významnou část stanoviska tvoří požadavek na rychlé zavedení harmonizovaných kritérií end-of-waste pro recyklované plasty na úrovni EU. Jednotná pravidla by umožnila, aby recyklované materiály byly považovány za plnohodnotné suroviny a mohly se volně obchodovat na vnitřním trhu. Současně se zdůrazňuje potřeba zjednodušení a urychlení povolovacích procesů pro recyklační zařízení a jejich modernizaci.
Co má přinést zimní balíček
Zimní balíček opatření má podle recyklátorů nabídnout okamžitá řešení, která pomohou stabilizovat trh ještě před přijetím připravovaného Circular Economy Act. Akcent je kladen na opatření s přímým dopadem na fungování trhu a investiční jistotu. Debata o Winter package for plastics recycling přichází v momentě, kdy se evropská recyklace plastů potýká s kombinací ekonomických, regulatorních a tržních tlaků. Diskusní příspěvek průmyslu, předložený v rámci probíhajícího neformálního jednání ministrů životního prostředí, upozorňuje především na praktické fungování trhu a podmínky, za nichž mohou recyklační kapacity v Evropě dlouhodobě fungovat. Zároveň zapadá do širší debaty o Circular Economy Act, který má v následujících letech nastavit dlouhodobý rámec pro oběhové hospodářství v EU.
Otázkou zůstává, do jaké míry se podaří navrhovaná opatření promítnout do konkrétních kroků, které stabilizují trh ještě před přijetím širšího legislativního rámce pro oběhové hospodářství. Právě rychlost, proveditelnost a dopad krátkodobých řešení budou určující pro další vývoj evropské recyklace plastů v následujících měsících.
