První konferenci zaměřenou na odhazování odpadků zaštítil i SOVAK ČR

Společnost NEVAJGLUJ a. s. uspořádala 22. ledna pro představitele měst a obcí konferenci Littering?! Jak na čisté ulice, která byla vůbec první odbornou akcí v Česku zaměřenou výhradně na problematiku odhazování odpadků, tedy litteringu.
Program konference, jíž záštitu poskytl také SOVAK ČR, přinesl informace o příčinách litteringu, vlastnostech litteringových odpadů a jejich dopadech na životní prostředí. Zajímavé byly údaje o postojích obyvatel k odhazování odpadků. Na konferenci zazněly jak zkušenosti z terénu, tak odborný pohled na konkrétní opatření a nástroje, které omezují pohazování odpadků a udržují čistý veřejný prostor.
Jedním z přednášejících byl také ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák, jehož příspěvek se věnoval dopadům litteringu na kanalizační systémy a čištění odpadních vod. Littering je podle něj nutné řešit systematicky, neboť drobné odpady mají přímý vliv na fungování vodohospodářské infrastruktury. „Jako vodohospodář jsem z konference o litteringu nadšený. Mít příležitost ukázat laické veřejnosti, jak dalekosáhlé negativní dopady na provozování vodohospodářské infrastruktury mohou mít zdánlivě neškodné drobné odpady odhozené ve veřejném prostoru, jsem velmi uvítal. Myslím, že přednáška na dané téma zaujala i publikum. Doufám, že nezůstane jen u této svého druhu první konference a budou následovat další.“
Význam společného jednání zdůraznila ředitelka společnosti NEVAJGLUJ a. s. RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.: „Naším cílem je propojit obce, odborníky, stát i výrobce a hledat funkční řešení, která povedou k dlouhodobě čistším ulicím. Littering není drobnost – má ekologické i finanční dopady a bez systematické prevence se situace nezlepší.“
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., z iniciativy Ukliďme Česko upozornil na to, že problém zdaleka nekončí u estetiky veřejného prostoru a že obce potřebují praktické nástroje, které jim pomohou s prevencí i správou odpadu: „Na konferenci ‚Littering?! Jak na čisté obce‘ jsem si potvrdil, že problém litteringu není jen estetický, ale zásadně ovlivňuje životní prostředí i rozpočty obcí a vyžaduje systematická řešení. Oceňuji, že organizátoři dali prostor i praktickým nástrojům, jako je náš projekt Kam s ním, který obcím i občanům přináší reálný přehled o odpadových místech a usnadní jejich správu. Věřím, že takovéto projekty a sdílení zkušeností pomohou posunout čistotu veřejného prostoru v Česku dál.“
Konference zaznamenala vysoký zájem ze strany samospráv a do Prahy dorazili zástupci obcí z celé České republiky. „Jsem ráda, že se nám podařilo přivést špičkové odborníky i praktiky z terénu a nabídnout zástupcům obcí nejen vysvětlení podstaty problému, ale přinést i možná řešení. Z ohlasů jsme byli opravdu nadšeni. Ukázalo se, že littering je nutné vnímat jako důležitý prvek hodnocení kvality života, a jeho omezení je projevem vyspělosti každé společnosti. Téma jsme rozhodně nevyčerpali, takže uvažujeme o pokračování diskuze na dalším setkání, na přání některých účastníků třeba na Moravě,“ dodává Martina Vrbová.
Součástí konference bylo i vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025, jejímž cílem je podpora obcí a měst v osvětových aktivitách zaměřených na omezení litteringu – zejména odhazování drobných odpadků včetně cigaretových nedopalků. Odborná porota společně s hlasováním veřejnosti vybrala z přihlášených projektů jedenáct nejlépe hodnocených. Nejúspěšnější obce si rozdělily finanční odměny v celkové výši 230 tisíc korun.
