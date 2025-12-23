MPO předkládá nejdůležitější informace z prosincových zasedání výborů RAC a SEAC

Výbory RAC a SEAC pokročily v hodnocení navrhovaného omezení PFAS. RAC přijme své stanovisko v březnu 2026, SEAC projedná návrh stanoviska. RAC přijal stanovisko k harmonizované klasifikaci a označování nové třídy nebezpečnosti vPvB (ECHA 17. 12. 2025).
Na svých prosincových zasedáních pokračovaly výbory pro posuzování rizik (RAC) a pro socioekonomickou analýzu (SEAC) v hodnocení celoevropského návrhu na omezení per- a polyfluoralkylových látek (PFAS). Oba výbory dospěly k předběžným závěrům ohledně výroby PFAS, přičemž výbor SEAC se vyjádřil také k elektronice a polovodičům.
Výbory pokračovaly rovněž v posuzování otázek týkajících se celého omezení, do kterého patří například koncentrační limity (horní hranice omezení); plány pro nakládání s PFAS; recyklace; náhradní díly; praktičnost zahrnující vymahatelnost, monitorovatelnost a otázka, zda je navrhované omezení nejvhodnějším opatřením na úrovni EU k řešení rizik spojených s PFAS.
Předběžný plán zasedání výborů na březen 2026 zahrnuje:
- závěrečnou diskusi a přijetí stanoviska RAC;
- diskusi a odsouhlasení návrhu stanoviska SEAC.
Šedesátidenní konzultace se zainteresovanými stranami k návrhu stanoviska výboru SEAC by měla začít brzy po schválení návrhu stanoviska na březnovém zasedání výboru.
Další výsledky jednání:
- RAC přijal stanoviska k 7 návrhům harmonizované klasifikace a označení, včetně klasifikace 4,4'-methylenbis(dibutyldithiokarbamátu) jako velmi perzistentní a velmi bioakumulativní látky (vPvB). Jedná se o první stanovisko RAC, které se zabývá novou třídou nebezpečnosti po revizi nařízení CLP v roce 2023;
- RAC přijal stanovisko k vědeckému hodnocení limitní hodnoty expozice pro antrachinon;
- RAC a SEAC schválily 10 návrhů stanovisek k žádostem o povolení oxidu chromového.
Podrobnější informace o všech stanoviscích výborů RAC a SEAC naleznete v brzké době na jejich webových stránkách.
