03/2025

MPO předkládá nejdůležitější informace z prosincových zasedání výborů RAC a SEAC

23. 12. 2025| zdroj: MPO0

lab-3498585_640
zdroj: pixabay

Výbory RAC a SEAC pokročily v hodnocení navrhovaného omezení PFAS. RAC přijme své stanovisko v březnu 2026, SEAC projedná návrh stanoviska. RAC přijal stanovisko k harmonizované klasifikaci a označování nové třídy nebezpečnosti vPvB (ECHA 17. 12. 2025).

Na svých prosincových zasedáních pokračovaly výbory pro posuzování rizik (RAC) a pro socioekonomickou analýzu (SEAC) v hodnocení celoevropského návrhu na omezení per- a polyfluoralkylových látek (PFAS). Oba výbory dospěly k předběžným závěrům ohledně výroby PFAS, přičemž výbor SEAC se vyjádřil také k elektronice a polovodičům.

Výbory pokračovaly rovněž v posuzování otázek týkajících se celého omezení, do kterého patří například koncentrační limity (horní hranice omezení); plány pro nakládání s PFAS; recyklace; náhradní díly; praktičnost zahrnující vymahatelnost, monitorovatelnost a otázka, zda je navrhované omezení nejvhodnějším opatřením na úrovni EU k řešení rizik spojených s PFAS.

Předběžný plán zasedání výborů na březen 2026 zahrnuje:

  • závěrečnou diskusi a přijetí stanoviska RAC;
  • diskusi a odsouhlasení návrhu stanoviska SEAC.

Šedesátidenní konzultace se zainteresovanými stranami k návrhu stanoviska výboru SEAC by měla začít brzy po schválení návrhu stanoviska na březnovém zasedání výboru.

Další výsledky jednání:

  • RAC přijal stanoviska k 7 návrhům harmonizované klasifikace a označení, včetně klasifikace 4,4'-methylenbis(dibutyldithiokarbamátu) jako velmi perzistentní a velmi bioakumulativní látky (vPvB). Jedná se o první stanovisko RAC, které se zabývá novou třídou nebezpečnosti po revizi nařízení CLP v roce 2023;
  • RAC přijal stanovisko k vědeckému hodnocení limitní hodnoty expozice pro antrachinon;
  • RAC a SEAC schválily 10 návrhů stanovisek k žádostem o povolení oxidu chromového.

Podrobnější informace o všech stanoviscích výborů RAC a SEAC naleznete v brzké době na jejich webových stránkách.

DALŠÍ INFORMACE:

Celá zpráva ECHA [EN]

Příloha: Hlavní body ze zasedání RAC a SEAC [PDF][EN]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO