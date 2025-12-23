Evropská komise spouští veřejnou konzultaci k revizi nařízení o správě Energetické unie

Evropská komise zahájila 12týdenní veřejnou konzultaci a výzvu k předkládání podkladů, které mají přispět k přípravě revize nařízení o správě Energetické unie. Tento právní předpis tvoří rámec pro plnění klimatických a energetických cílů EU na cestě ke klimatické neutralitě. Konzultace, která potrvá do 12. března 2026, poskytne podklady pro legislativní návrh plánovaný na poslední čtvrtletí roku 2026.
Jde o první konkrétní krok k formování energetické a klimatické politiky EU pro období po roce 2030. Navazuje na hodnoticí zprávu z minulého roku, která potvrdila, že stávající nařízení významně přispělo k plnění cílů do roku 2030 díky lepší koordinaci plánování a reportingu. Zároveň však identifikovala oblasti, kde je prostor ke zlepšení, což odpovídá i politickému záměru druhé Komise Ursuly von der Leyen vybudovat skutečnou Energetickou unii.
Cílem revize je lépe sladit rámec správy s hlavními strategickými prioritami EU, jako jsou cenová dostupnost energie, konkurenceschopnost, dekarbonizace, energetická bezpečnost a strategická autonomie. Komise se zaměří také na další zjednodušení plánovacích a vykazovacích povinností, snížení administrativní zátěže a větší využití digitalizace. Důležitým prvkem má být také silnější propojení mezi plánováním, reportingem a investicemi.
Nařízení o správě Energetické unie z roku 2018 zavedlo mechanismus založený zejména na národních energetických a klimatických plánech (NECP), které pokrývají dekarbonizaci, energetickou účinnost, bezpečnost dodávek, vnitřní trh s energií a inovace. Hodnocení z roku 2024 potvrdilo jeho relevanci i v dnešním geopolitickém a ekonomickém kontextu, zároveň však poukázalo na nutnost proměnit NECP v reálné investiční nástroje, posílit provázanost s dalšími politikami EU a více zapojit zainteresované subjekty do dalšího vývoje rámce.
