ČHMÚ hodnotí počasí, vodu a ovzduší v ČR za leden 2026

Leden 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově podnormální měsíc. Nejnižší denní minimální teplota vzduchu −28,3 °C byla v tomto měsíci naměřena 12. ledna na stanici Volary. Historicky nejnižší lednová minimální denní teplota vzduchu −36,2 °C byla naměřena 24. ledna 1942 na stanici Chlum u Třeboně.
Vzhledem k přetrvávajícím nízkým teplotám se po většinu měsíce na tocích hojně vyskytovaly ledové jevy, které místy ovlivňovaly vodní stavy i měřená data. Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zhoršil na silně podnormální, vydatnost pramenů zůstala silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů se zhoršil na silně podnormální.
Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (−2,9 °C) byla o −1,5 °C nižší než normál 1991–2020. Leden se tak pohyboval na hranici teplotně normálního a podnormálního měsíce. V řadě průměrných lednových teplot od roku 1961 se leden 2026 společně s rokem 1969 řadí jako 22. a 23. nejchladnější. Vůbec nejvyšší lednová průměrná teplota (3,1 °C) byla zaznamenána v roce 2007 a naopak nejnižší (−8,9 °C) v roce 1963. V průměru na našem území spadlo 26 mm srážek (59 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 51,8 hodiny, což činí 104 % normálu 1991–2020.
V první polovině měsíce se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR pohybovala výrazně pod hodnotou normálu. Ve druhé polovině měsíce se střídala období s teplotou nad a pod hodnotou normálu. Nejchladněji bylo ve dnech 6., 7. a 11. ledna, kdy na celém území ČR panoval celodenní mráz. Srážky se během měsíce vyskytovaly dešťové, smíšené i sněhové. Nový sníh byl na většině našeho území zaznamenán ve dnech 9., 10., 12. a 29. ledna. Na mnoha stanicích se sněhová pokrývka udržela po celý měsíc, a to i v nižších polohách a ve městech.
Z odtokového hlediska byl leden ve většině hlavních povodích převážně podprůměrným až silně podprůměrným měsícem. Průtoky se ve většině povodí pohybovaly hluboko pod dlouhodobými lednovými průměry, nejčastěji v rozmezí přibližně 20 až 75 % QI, přičemž výrazně podprůměrné hodnoty se vyskytovaly zejména na menších tocích. Celkově měly průměrné lednové průtoky spíše setrvalou až mírně klesající tendenci. Výskyt profilů s indikací hydrologického sucha byl během měsíce spíše ojedinělý a lokální. Vzhledem k přetrvávajícím nízkým teplotám se po většinu měsíce na tocích hojně vyskytovaly ledové jevy, které místy ovlivňovaly vodní stavy i měřená data. Ojedinělé indikace SPA byly způsobeny právě ledovými jevy.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zhoršil na silně podnormální, vydatnost pramenů zůstala silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů se zhoršil na silně podnormální. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v lednu standardní rozptylové podmínky. Lednová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2026 druhá nejvyšší za období 2016–2026.
