První blok Dukovan je po plánované odstávce zpět v provozu, práce skončily s předstihem

17. 2. 2026| zdroj: ČEZ0

zdroj: Flickr

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany úspěšně připojili první výrobní blok k přenosové síti. Dokončili tak plánovanou odstávku, která začala v prosinci loňského roku.  Zvládli ji s mírným předstihem oproti původnímu harmonogramu. 

Pracovníci elektrárny mají za sebou nejen výměnu paliva, ale také více než 18 tisíc pracovních úkolů. Většina z nich byla zaměřena na obnovu a modernizaci klíčových zařízení. Mezi nejnáročnější činnosti patřilo čištění parogenerátoru č. 2 nebo modernizace řídicího a bezpečnostního systému jednoho ze tří záložních dieselgenerátorů. Součástí odstávky byly i rozsáhlé kontroly zařízení a série předepsaných zkoušek.

Delší palivové cykly

„Už předloni jsme plně přešli na delší palivové cykly. Znamená to pro nás vyšší efektivitu, ale také velký objem práce v každé odstávce, které se opakují v mírně delších intervalech. Díky maximálnímu nasazení a výborné koordinaci prací jsme tu uplynulou ale zvládli dokonce s mírným předstihem,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Operátoři pozvolna zvyšují výkon výrobního bloku

Operátoři nyní postupně zvyšují výkon bloku a provádějí další sérii předepsaných kontrol a testů. Plného výkonu by měl blok dosáhnout do konce týdne. „Plánované odstávky už dávno nejsou jen o výměně paliva. Umožňují nám systematicky posilovat bezpečnost, spolehlivost i efektivitu výroby. Ukončení odstávky prvního bloku Dukovan navíc plynule navazuje na zahájení plánované odstávky druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín, což potvrzuje efektivní koordinaci mezi oběma jadernými lokalitami ČEZ,“ dodává Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. Řízenou štěpnou reakci v reaktoru prvního výrobního bloku operátoři spustili v sobotu ve 12:47 hod a dodávky energie z turbosoustrojí prvního bloku obnovili dnes v noci ve 3:38 hodin (TG11) a 4:20 hodin.

Návaznost na Temelín

V provozu je tak aktuálně pět ze šesti českých jaderných výrobních bloků. V Temelíně začala v noci na sobotu 14. února plánovaná odstávka druhé výrobní jednotky.

