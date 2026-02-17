03/2025

Vláda schválila návrh zákona o pravidlech CBAM

17. 2. 2026| zdroj: MF ČR

Vláda schválila návrh zákona o některých pravidlech pro mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, který upravuje správu mechanismu uhlíkového vyrovnání známého jako CBAM.

Zákon se nezabývá samotným zavedením tohoto mechanismu, který vychází z přímo účinného nařízení Evropské unie, ale rozděluje kompetence spojené se systémem mezi jednotlivé české instituce. Vláda se usnesla, že správu uhlíkového vyrovnání na hranicích EU, které má zajistit srovnatelné výrobní podmínky pro evropské a mimoevropské průmyslové podniky, bude mít na starosti Celní správa a Ministerstvo životního prostředí. 

O zavedení systému CBAM rozhodly členské státy EU v roce 2022. Poplatek se má vztahovat na dovoz železa, oceli, hliníku, elektřiny, hnojiv a cementárenských produktů. Cílem opatření je vyrovnat znevýhodnění evropských producentů, kteří budou muset plnit přísnější ekologické podmínky než výrobci v zemích mimo EU. Jedná se o čistou transpozici a návrh je obsahově téměř shodný s vládním návrhem zákona, který schválila minulá vláda 18. prosince 2024, ale jeho projednávání nebylo v 9. volebním období Poslanecké sněmovny dokončeno. 

