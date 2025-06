Agrovoltaika v Česku: Co přináší nová legislativa

Agrovoltaika se v posledních letech dostává do centra pozornosti jako způsob, jak efektivně kombinovat zemědělství a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. V České republice se právní rámec pro tyto systémy začal formovat zhruba před čtyřmi lety – a díky aktivnímu zapojení Solární asociace máme dnes legislativu, která má ambici se stát jednou z nejlepších v rámci Evropské unie.

Zpočátku chyběla jasná definice i zákonné ukotvení, a tak se investoři i zemědělci snažili projekty prosazovat podle pravidel pro klasické fotovoltaické elektrárny – což ale v praxi právně nefungovalo. Teprve legislativní změny platné od letošního roku, otevřely cestu k širšímu a opravdovému rozvoji agrovoltaických systémů.

Legislativní změny a evidence v LPIS

Hlavní definice agrovoltaiky je dnes zakotvena v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Novela tohoto zákona spolu s vyhláškou účinnou od 1. ledna 2025 přináší zásadní zjednodušení povolovacího procesu. Zásadní změnou je, že agrovoltaika získala jasnější právní status. Jako veřejná technická infrastruktura i stavba pro zemědělství může být nově realizována i v nezastavěném území. Pro investory i samosprávy to výrazně zjednodušuje celý proces – díky tomu, že není nutné složitě řešit změnu územního plánu, se může povolení zkrátit až o několik měsíců.

Jednou z podmínek legálního provozu zůstává zapsání půdního bloku agrovoltaických systémů v systému LPIS (Zemědělský registr), která zajišťuje kontrolu a předchází případnému zneužití legislativy. Vyhláška zároveň definuje technické parametry a doplňková zařízení, jejichž specifikace je klíčová například při čerpání dotací. V tomto registru jsou v České republice zapsány všechny půdní bloky, na nichž probíhá zemědělská činnost. Z okolních zemí je často slyšet uznání na toto legislativní propojení.

Bateriové úložiště jako součást systému?

Jednou z novinek, které se aktuálně diskutují v souvislosti s úpravou vyhlášky, je možnost umístit bateriové úložiště přímo na agrovoltaické plochy – typicky ve formě kontejnerových bateriových systémů. Tyto instalace by mohly být realizovány bez nutnosti vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu, což by výrazně usnadnilo jejich implementaci. V kombinaci s výrobou z FVE by úložiště přispěla k vyšší efektivitě a stabilitě celého systému. Připojovat do sítě dnes solární zdroj bez baterie prakticky nelze a bez této úprabvy by byla agrovoltaika nekonkurenceschopná.

V současnosti se agrovoltaika v Česku soustředí především na trvalé kultury – konkrétně na vinice, chmelnice, ovocné sady, kontejnerovny a školky. Zatím se neuplatňuje u jiných typů ploch, jako jsou pastviny nebo klasická orná půda, ačkoli právě v těchto oblastech se agrovoltaické projekty běžně realizují například v Německu nebo Rakousku. Pro další rozvoj tedy bude zásadní rozšířit možnosti využití i na tyto kategorie půdy. Agrovoltaika bude vždy doplňkem a příležitostí pro zemědělce, jelikož bez jejich zapojení jí nebude možné realizovat a pro přidání 1 GW instalovaného výkonu v solárních zdrojích prostřednictvím agrovoltaiky by zabralo plochu cca 1 500 ha, která by ale byla nadále obhospodařována. Zemědělských ploch máme v ČR 3 000 000 ha.

Vertikální panely: nižší zastavěnost, jiný profil výroby

S agrovoltaikou jsou často spojeny vertikálně orientované panely, které mají oproti klasickým FVE určité výhody. Hlavním přínosem je odlišný denní výrobní diagram elektrické energie– díky orientaci na východ a západ dochází k rozložení výroby v průběhu dne tak, aby lépe odpovídala reálné spotřebě. Tento profil je výhodnější zejména pro přímou spotřebu na farmě nebo při napojení na lokální distribuční síť.

Další výhodou je nízké zastavění půdy. Vertikální panely obvykle zabírají jen 10–15 % plochy, zatímco zbylých 85–90 % zůstává dostupných pro zemědělskou činnost. Systém tak může plnohodnotně kombinovat energetickou a zemědělskou funkci, aniž by docházelo ke konkurenčnímu využívání půdy.

Financování agrovoltaiky

Finanční podpora agrovoltaiky je zatím řešena v rámci pravidel pro klasické fotovoltaické instalace. Státní fond životního prostředí připravuje speciální dotační výzvu pro agrovoltaiku. Její vyhlášení se očekává v polovině roku, přičemž příjem žádostí by měl být otevřen ve třetím čtvrtletí. Solární asociace to podporuje, jelikož v kontextu dotací na klasické fotovoltaické instalace je nutné podpořit i ty agrovoltaické.