Veolia Energie se stane hlavním dodavatelem tepla a teplé vody pro město Příbram

Skupina Veolia ČR kupuje 51% podíl ve společnosti Energo Příbram, která je primárním dodavatelem tepla a teplé vody pro 33 000 obyvatel středočeské Příbrami. Kontrolní podíl Veolia získá od skupiny Natland, která byla od roku 2019 majoritním vlastníkem příbramské společnosti. Majetkový vstup do Energo Příbram je v souladu s dekarbonizačním programem skupiny Veolia s názvem Green Up, kdy v rámci ČR posiluje výrobní kapacity skupiny v oblasti obnovitelných zdrojů.

Energo Příbram využívá pro energetickou výrobu dva kotle na biomasu s celkovou kapacitou 92 MWt a záložní kotel na plyn s kapacitou 10,7 MWt. Společnost je rovněž vlastníkem příbramského teplárenského systému, který zahrnuje 17,5 kilometru horkovodních sítí a 2 kilometry sítí parních.

Energo Příbram bude spravovat největší tuzemský distributor a výrobce tepla – skupina Veolia Energie ČR. Ta má s provozem podobných energetických zařízení bohaté zkušenosti. Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších teplárenských sítí ve střední Evropě (1 550 km) dodává skupina teplo a teplou vodu do 580 000 českých domácností. Dále dodává energii více než 300 průmyslovým podnikům a 1 800 zařízením terciárního sektoru, jako jsou nemocnice, školy či úřady ve více než 30 městech a obcích.

„Nový provoz je specifický tím, že pro energetickou výrobu spoléhá téměř výlučně na biomasu, ale tento typ zařízení pro nás není žádnou novinkou. Příbram se zařadí k dalším středně velkým městům jako Mariánské Lázně, Krnov nebo Frýdek-Místek, kde úspěšně provozujeme hlavní zdroj tepla na bázi biomasy i sít dálkového vytápění,“ říká Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie ČR a pokračuje: „Investice do Energo Příbram je v souladu s naším programem Green Up, ve kterém se jako skupina zavazujeme přejít k čistším palivům a odchodu od uhlí do roku 2030. Celkem do dekarbonizace zainvestujeme až 20 miliard korun.“

Uzavření transakce se předpokládá v Q3 2025

Smlouva o odkoupení 51% podílu ve společnosti Energo Příbram je mezi skupinou Veolia ČR a skupinou Natland již podepsána. Transakci ještě musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což se předpokládá v třetím kvartálu letošního roku.