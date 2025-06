EuRIC navrhuje rovné podmínky pro recyklaci plastů v ELVR

Evropský recyklační sektor čelí tlaku levného dovozu a vývozu odpadu mimo EU. Federace recyklačního průmyslu EuRIC proto navrhuje do chystaného nařízení o vozidlech s ukončenou životností (ELVR) zařadit tzv. zrcadlovou doložku – nástroj, který má zajistit férové podmínky a podpořit cirkulární ekonomiku.

Zrcadlová doložka, která by byla součástí článku 6 nařízení ELVR, vychází z obdobného ustanovení v nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Ukládá, že plastový odpad získaný nebo zpracovaný mimo území EU musí splňovat srovnatelné environmentální, sociální a kvalitativní standardy jako recykláty vyráběné v Unii, aby mohl být uznán jako recyklovaný obsah. Zrcadlové ustanovení v ELVR je klíčové pro ochranu evropské recyklace plastů a dosažení cílů EU v oblasti oběhového hospodářství a konkurenceschopnosti.

Zajištění této rovnosti standardů je podle zástupců sektoru nezbytné pro udržení strategické autonomie Evropy v oblasti surovin i pro ochranu recyklačních a automobilových podniků před nekalou konkurencí. Důraz přitom kladou na to, aby bylo ustanovení provedeno s co nejmenší administrativní zátěží, která by evropské recyklátory dále neznevýhodňovala. Správně nastavená doložka by přispěla k vyšší důvěryhodnosti recyklačních cílů EU a posílila integritu celého systému.

Krize evropské recyklace plastů

Evropský sektor recyklace plastů prochází bezprecedentní krizí, která se vyznačuje recesními trendy a rostoucím konkurenčním tlakem. Dovoz recyklovaných i panenských polymerů dnes tvoří více než 20 % celkové spotřeby polymerů v EU, zatímco domácí produkce recyklovaných polymerů ve většině kategorií klesla přibližně o 5 %. Znepokojující je také fakt, že prognózy naznačují možný pokles produkce plastů v EU na úroveň, jaká tu nebyla od roku 2000, a to přestože spotřeba polymerů nadále roste.

Rostoucí vývoz, klesající kapacity

Tato situace vedla k nejpomalejšímu růstu recyklační kapacity za poslední roky, přičemž ji ještě výrazně zhoršil zrychlující se trend uzavírání recyklačních zařízení. Jen během roku 2024 se celková kapacita zavřených závodů oproti minulému roku zdvojnásobila. Tento negativní vývoj pokračuje i v roce 2025, zasahuje firmy všech velikostí a dále oslabuje strategickou autonomii EU v oblasti surovin a udržitelných hodnotových řetězců.

Od roku 2026 navíc vstoupí v platnost zákaz vývozu plastového odpadu do zemí mimo OECD, což je nezbytný krok k udržení cenných zdrojů na trhu EU. Tento zákaz zároveň zdůrazňuje naléhavou potřebu vybudovat pevnou recyklační infrastrukturu a posílit vnitřní trh s evropskými recyklovanými plasty, aby EU mohla dosáhnout svých recyklačních cílů.