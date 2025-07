Vláda se zabývala revizí pravidel pro nové emisní povolenky ETS2

Česká republika nebude zavádět nové emisní povolenky, dokud bude kvůli tomu hrozit zdražení pohonných hmot nebo vytápění. Členové vlády Petra Fialy se na tom shodli na jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, které předcházelo zasedání kabinetu ve středu 25. června 2025. Vláda se poté zabývala mimo jiné návrhem na další prodloužení stavu nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou nebo stavem příprav protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy.

Vláda se před zahájením summitu Evropské rady v Bruselu na výboru pro EU věnovala tématu nových emisních povolenek EU ETS2, které by měly začít fungovat od roku 2027. Česká republika je připravena ve spolupráci se stejně smýšlejícími státy udělat maximum, aby občané nedopláceli na přemrštěné ambice Evropské unie v rámci Green Dealu a klimatického zákona, pro které v Bruselu hlasovali představitelé předchozí vlády v čele s Andrejem Babišem.

Proto česká vláda iniciovala návrh změn, který do konce června předá Evropské komisi. „Navrhované úpravy zamezí skokovému růstu ceny emisní povolenky. Nemůžeme dopustit, aby systém emisních povolenek dopadl negativně na občany. Česká vláda proto iniciovala návrh změn obchodovaní, který už podpořila nadpoloviční většina členských zemí EU. Společně požadujeme úpravu po Evropské komisi,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala s tím, že dokud bude hrozit výrazné zdražení benzínu a vytápění, nové emisní povolenky vláda neschválí.

„Emisní povolenky by bylo nejlepší úplně zrušit. Na to však momentálně není potřebná většina. Proto jsme iniciovali jejich revizi. Předcházíme tím riziku růstu cen pohonných hmot a vytápění. A přesvědčili jsme už dostatek zemí, abychom měli kvalifikovanou většinu. Komise musí co nejdříve připravit návrhy,“ doplnil Petr Fiala. Více také v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Vláda také projednala žádost olomouckého hejtmana o další prodloužení stavu nebezpečí, který byl vyhlášen 28. března v okolí Hustopečí nad Bečvou po bezprecedentní havárii vlaku převážejícího toxický benzen. Kabinet souhlasil se stanoviskem, potvrzeným také Českou inspekcí životního prostředí a Hasičským záchranným sborem, že je i nadále žádoucí umožnit sanační práce v režimu nastaveném ve stavu nebezpečí a zamezit volnému pohybu osob v inkriminované oblasti, a proto rozhodl o prodloužení lokálního stavu nebezpečí až do 12 hodin 26. července.

Dále se kabinet zabýval stavem příprav a výstavby protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Stěžejním bodem těchto opatření, která mají zabránit obdobným ničivým povodním, jaké postihly tento region loni v září, je výstavba nového vodního díla Nové Heřminovy. Projekt po letech odkladů konečně směřuje k realizaci, na níž bude potřeba včetně nezbytných souvisejících prací zhruba 4,758 miliardy korun.

Vláda se zabývala například i návrhem novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci, která do českého práva aplikuje nové unijní předpisy s cílem usnadnit a zrychlit přístup policejních a justičních orgánů k elektronickým důkazům a zlepšit účinnost a odolnost komunikačních toků spojených se spoluprací mezi justičními a jinými příslušnými orgány v trestních věcech v přeshraničních případech v rámci Evropské unie.

Odsouhlasila také novou výši státní kompenzace firmám s vysoce energeticky náročnými provozy, které by kvůli rostoucím cenám emisních povolenek mohly zvažovat přesun výroby mimo EU, což by se negativně projevilo na celosvětovém objemu emisí skleníkových plynů. Na kompenzace za rok 2024 bude připraveno zhruba 2,24 miliardy korun.