Jak se rodí pyrolýza aneb Povolovací procesy v Česku III.

Třetí díl našeho seriálu o strastech uvádění pyrolýzní technologie do komerčního prostředí naznačí její složitost. Zároveň ukáže, jak důležité je důsledně a trpělivě testovat, zkoušet, analyzovat a znovu testovat.

Pro správnou funkci pyrolýzy v praxi je nejdříve nutné jít do laboratoře, kde se snáze vytváří různé podmínky pro správnou funkci technologie. Bylo nutné vytvořit podmínky k tomu, aby materiál, ze kterého je technologie vyrobena, ukázal, co vydrží. Byl například v pravidelných cyklech vystavován vysokým teplotám. Docházelo kupříkladu k máčení testovaného materiálu v agresivním surovém pyrolýzním oleji. Byly použity chlorované látky, například kyselina chlorovodíková. Šlo o to, aby byla technologie vystavena extrémním podmínkám, aby se zjistilo, zda tyto hraniční podmínky vydrží.

Pokud se ukázalo, že použitý materiál není úplně vhodný a nevydrží extrémní situace, byl nahrazen. Použitých materiálů nebylo málo. Testy ukázaly, že nejvhodnějším materiálem pro technologii je ušlechtilá nerez ocel, která se vyrábí speciálně pro pyrolýzu v Holandsku.

To, jak je použitý materiál důležitý, úzce souvisí se samotným výkonem pyrolýzy. Vzhledem k tomu, že technologie využívá k ohřevu elektrickou energii, je nutné najít ideální průsečík mezi elektrickým příkonem a výkonem reaktoru při plánované a předpokládané kapacitě zhruba 750 kg/h. V laboratorních podmínkách se to podařilo splnit.

Výkon není zvolen náhodně. Výkon a spolehlivost technologie zabezpečuje jedno z nejdůležitějších kritérií. Ekonomiku. Bez smysluplného ekonomického výkonu nemůže ve zdravém tržním prostředí fungovat žádná výroba. Důležitá je i logistika a umístění technologie v rámci regionu. Zpracování zhruba 5500 tun odpadu ročně v blízkosti třídící linky je pro chemickou recyklaci optimum. Zkušenosti říkají, že průměrná třídící linka toto množství, tedy oněch 5500 tun výmětu ročně, vyprodukovat dokáže.

K tomu, aby byla již dostatečně otestovaná technologie uvedena do praxe je ještě hodně daleko. Čas plyne, život přináší nové výzvy, nové prohry, zkoušky, nešťastné i šťastné náhody a příležitosti. Nyní je na zainteresovaných, aby kladné výzvy uchopili a využili.