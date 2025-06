SUM 2025, cirkulární ekonomika a česká stopa ve světovém dialogu

Bývalý ministr životního prostředí a současný ředitel České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) Miloš Kužvart se nedávno zúčastnil světového sympozia SUM 2025 v Neapoli, kde se setkali odborníci z více než dvaceti zemí, aby řešili budoucnost cirkulární ekonomiky.

V rozhovoru pro naši redakci promluvil Miloš Kužvart o tom, proč slogan „Clean competitiveness instead of the Green Deal“ není jen provokací, hovořil také o roli sociologie, daní či lidských práv v ochraně planety a zamyslel se nad tím, jak může český BYO přístup inspirovat celou Evropu.

Koncem května jste se zúčastnil prestižního sympozia SUM 2025 v Neapoli. Můžete čtenářům přiblížit, o jakou akci šlo?

SUM 2025 je multidisciplinární sympozium o cirkulární ekonomice a městské těžbě, zejména z oblasti stavebních a demoličních odpadů. Účastní se ho experti z více než 20 zemí a probíhá ve třech paralelních sekcích. Pro mě osobně šlo o inspirativní setkání, kde jsme jako Česká republika rozhodně měli co nabídnout.

Vaše osobní motto akce zní „Clean competitiveness insteadof the Green Deal“. Co tím myslíte?

To je samozřejmě lehce provokativní nadsázka. Jde mi o to, že bychom měli klást důraz na skutečnou udržitelnost, podloženou vědou a konkurenceschopností, ne jen na politická hesla. Sympozium ukázalo, že čisté technologie a cirkularita musí být hlavně efektivní a společensky přijatelné.

Zazněla silná témata i ze sociologického pohledu. Co vás zaujalo nejvíce?

Jednoznačně způsob, jak lidé vnímají změnu. Například přednášky o chemofobii – strachu z chemikálií – ukázaly, že informovanost snižuje iracionální obavy. Lidé jsou navíc silně ovlivněni svou sociální skupinou, a pokud nové udržitelné řešení neodpovídá skupinovým normám, odmítnou jej. To je výzva, jak mluvit s veřejností o cirkulární ekonomice.

Zazněla i nová daňová témata, například tzv. „circular taxation“. Co si pod tím máme představit?

Cirkulární zdanění je koncept, který reflektuje dopady na různé složky životního prostředí. Například výše daně z odběru vody nebo užívání půdy se může proměňovat podle udržitelnosti daného postupu. V současnosti je to progresivní oblast s velkým potenciálem. Circular Taxation umožní i omezení „přesouvání“ environmentálních problémů z jedné složky životního prostředí do druhé.

Zmínil jste i koncept BYO – Bring Your Own. O co konkrétně jde?

Jde o návrat ke zdravému rozumu. Místo aby se regulace komplikovaly například vratnými PET lahvemi, můžeme lidem umožnit přinést si vlastní obal. Ale musí být čistý, suchý, nejlépe průhledný. Právě BYO může být jednoduchou a účinnou odpovědí na regulace typu PPWR.

Na sympoziu vzniklo nové mezinárodní sdružení IRACE. Co to pro nás znamená?

IRACE, tedy International Research Association on Circular Economy, má ambici propojit výzkumníky a odborníky z mnoha oblastí napříč světem. Účast přislíbilo 80 specialistů ze 23 zemí. Pro Česko to může být silná mezinárodní vazba — jen zatím doporučuji vyčkat, v dokumentech ještě nejsou jasné podmínky financování.

Jaký je tedy váš osobní závěr ze SUM 2025?

Že máme co nabídnout. A že změna myšlení je klíčová — nestačí jen nová technologie, potřebujeme také nové přístupy lidí. A v tom se právě sociologie, právo, ekonomie i technika mohou skvěle doplňovat.