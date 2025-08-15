Manuál vize Štvanice zkvalitní správu a údržbu ostrova

Pražští radní v pondělí schválili koncepční dokument Manuál vize ostrova Štvanice. Zároveň akceptovali úpravy dopravního řešení na tomto ostrově, které povedou k posílení jeho rekreační funkce. Cílem je zlepšit podmínky pro jeho užívání a údržbu.
„Ostrov Štvanice je významný rekreační prostor pro tři městské části, Prahu 1, 7 a 8, jehož charakter má zůstat zachovaný, ale jednotlivé aktivity chceme postupně kultivovat. Schválený manuál nahlíží na Štvanici komplexně, bere v potaz stromy, cesty, plochy aktivit a samozřejmě také břehy. Cílem je multifunkční veřejné prostranství, kdy schválený dokument navrhuje úpravu břehů ostrova tak, aby se lidé dostali blíž vodě. Nyní nás čekají jednání s Povodím Vltavy, které je správcem dotčených břehů,“ říká náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.
„Některé úkoly, jako je odstranění nevzhledných kontejnerů nebo redukce živelného parkování všude po ostrově, jsme už splnili. U Hlávkova mostu vznikne pro návštěvníky Štvanice nové parkoviště a do centrální části ostrova bude mít autem přístup jen obsluha areálů a v omezeném množství i členové tenisového klubu. Cestování po ostrově tak bude přívětivější a bezpečnější pro pěší a pro děti. Plánujeme i úpravu povrchů komunikací, přivedení kanalizace do všech částí areálu či nové veřejné osvětlení,“ uvádí radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Manuál, který vypracoval architektonický ateliér RKAW, představuje čtyři scénáře možné budoucnosti ostrova, jenž jsou vzájemně kombinovatelné. Nezávazný dokument má posloužit pro koncepční rozhodování v oblasti správy a údržby, pro potřeby jednání o nájemní smlouvách a dalších aktivitách.
V oblasti zeleně dokument například uvádí, že ostrov by měl ve své výsledné podobě uplatnit svou základní kvalitu, kde má být člověk v kontaktu s flórou a faunou. Příroda má zůstat jako prostředí pro aktivity člověka, například mají být odstraněny ploty a stromy se mají stát přirozenou součástí ostrova. V oblasti dopravy manuál stanovuje pořadí důležitosti chodec, cyklista, MHD, automobil.
