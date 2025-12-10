Náklady na úpravy sítí ČEZ Distribuce se letos vyšplhaly na 19,2 mld. korun

Společnost ČEZ Distribuce v roce 2025 vynaložila 19,2 miliard korun na úpravy své distribuční soustavy. Prostředky šly zejména do připojení zákaznických požadavků v oblasti obnovitelných zdrojů a nově i zařízení pro ukládání elektrické energie. Další výdaje si vyžádaly investice do digitalizace, především pro inteligentní měření a IT řešení.
V roce 2026 plánuje ČEZ Distribuce investovat 18,65 mld. korun do obnovy, rozvoje, posílení, automatizace a digitalizace distribuční sítě. „V průběhu celého roku realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především obnovitelné zdroje elektřiny. V září jsme spustili příjem žádostí o připojení bateriových uložišť, kdy jsme očekávali zvýšený zájem, který se potvrdil. Za pouhých dvanáct dní od spuštění jsme přijali přes tisíc žádostí o rezervovaný výkon ve výši 7,5 GW. Nyní ke konci listopadu již v žádostech evidujeme požadavky s celkovou kapacitou baterií ve výši 258 GWh. Další významná část investic putovala do digitalizace naší distribuční sítě,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.
FVE za jedenáct měsíců 2025
Za letošních jedenáct měsíců energetici připojili celkem 15 376 fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 427 MW. Z toho je 14 858 FVE připojeno na hladině nn o celkovém instalovaném výkonu 185 MW. Dalších 517 FVE s instalovaným výkonem 219 MW b,lo připojeno na hladině vn. Více jak 87% instalací – přesně tedy 13 441 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 210 MW je vybaveno bateriovým uložištěm, jehož kapacita je 225 MWh. Průměrná hodnota instalované akumulace na odběrném místě na hladině nn je cca 13,8 kWh.
Srovnání FVE s loňským rokem
Pro srovnání za stejné období roku 2024 pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 26 496 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 551 MW. Celkem energetici připojili v roce 2024 k distribuční síti 29 301 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 653 MW. Téměř 84 % byly výrobny do 10 kW na hladině nízkého napětí.
Akumulace
V souvislosti s naplněním zákona LEX OZE III byl ke dni 19.9.2025 v 8 hod. zahájen příjem žádostí o samostatně stojící bateriová úložiště. Aktuálně ke konci listopadu energetici přijali 4 717 ks žádostí o připojení s celkovou kapacitou baterií ve výši 258 GWh. V 61% případů jsou žádosti směřovány do hladiny vysokého napětí a 36% do hladiny velmi vysokého napětí.
ČEZ Distribuce informovala také o spuštění nové mapy připojitelnosti na jednotlivých napěťových hladinách a nové sekce „Pro provozovatele akumulace“ Akumulace elektřiny | Homepage
Kapacita pro připojení se v čase mění
V rámci vyhodnocování volné kapacity pro připojování výroben, odběrů a nově i akumulace jsou zpracovány přehledové mapy oblastí s přehledem o dostupné kapacitě a možnostech připojování na všech napěťových hladinách. Aktuální stav je možné sledovat na našich webových stránkách.
Na hladině nízkého napětí je možné ověřit volnou kapacitu pro připojování výrobního zdroje také v aplikaci PROUD. Proud | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)
Významné strategické stavby v regionech
Desítky projektů a investice ve výši několika miliard korun mění síť ČEZ Distribuce napříč republikou.
Východ: Obnova vedení a rozvoden
- Probíhá rekonstrukce vedení 110 kV z 80. let mezi Neznášovem a Novou Pakou (rekonstrukci dokončíme díky pečlivé koordinaci o 2 měsíce dříve).
- Dokončuje se rekonstrukce rozvodny 110/22 kV v Havlíčkově Brodě za plného provozu a bez dopadu na naše zákazníky.
- Energetici rozšiřují rozvodnu společnosti ČEPS v Neznášově pro připojení nového transformátoru 400 kV (dokončení projektu je naplánováno na prosinec, finální úpravy pak proběhnou začátkem příštího roku).
Střed: Koordinace staveb a obnova klíčového vedení
- Dokončili jsme přeložku vedení 110 kV pro výstavbu dálnice D0 – projekt vyžadoval rychlou přípravu, složité majetkoprávní vypořádání i precizní spolupráci s ŘSD.
- Proběhla rekonstrukce transformovny Milín v návaznosti na investici společnosti ČEPS (změna napájení z 220kV na 400kV a nová výstavba transformace 400/110 kV). Největší výzvou u tohoto projektu byla koordinace dodávek materiálu, u kterých se výrazně změnily termíny výroby a dodávky, nicméně jsme si s touto nepříjemností poradili.
- Pokračuje první etapa rekonstrukce přenosové trasy mezi Čechy Střed a AZB Škoda. I přes zpožděné dodávky materiálu a náročné terénní podmínky se daří držet harmonogram a připravit půdu pro další etapy v následujících letech.
Sever: Modernizace transformoven v Děčíně a Chomutově
Na severu Čech, konkrétně v Děčíně a Chomutově, probíhá rozsáhlá obnova transformoven 110/22 kV, které jsou klíčové pro zásobování regionu elektřinou.
- Transformovna z roku 1990 Děčín východ prochází kompletní modernizací za plného provozu.
- Energetici obnovují zařízení v Chomutově z roku 1954. Projekt provázely komplikace s dodávkami a zachováním napájení během zimního období, díky profesionálnímu přístupu techniků a zhotovitele se podařilo vše zvládnout bez dopadu na zákazníky.
Morava: Posílení sítí a modernizace klíčových uzlů
- Proběhla modernizace vedení 110 kV v chráněné krajinné oblasti (Studénka) ve spolupráci se společností ČEPS (v návaznosti na útlum výroby v Elektrárně Dětmarovice).
- Proběhla rekonstrukce rozvodny Lískovec, která si vyžádala složitou koordinaci odstávek, a transformovny Břidličná s navýšenou zkratkovou odolností.
- Unifikují sítě z 10 kV na 22 kV v Ostravě-Porubě, tím posílí napájení a v celé oblasti a zefektivníme provoz.
