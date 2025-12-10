02/2025

Evropská komise předkládá ETS 2: obchodování s emisemi se rozšíří i na topení, paliva a dopravu

10. 12. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

belgium-3595351_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se systému EU pro obchodování s emisemi (ETS2) – předčasné dražby povolenek.

V rámci balíčku „Fit for 55“ byla revidována směrnice o systému ETS, čímž vznikl nový samostatný systém obchodování s emisemi pro budovy, silniční dopravu a další odvětví (ETS2). Účelem této iniciativy je aktualizovat nařízení o dražení povolenek, pokud jde o načasování, řízení a zvláštní pravidla pro dražbu povolenek ETS2.

EU 257_25 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2025)10817207

