Lepší hospodaření s dešťovou vodou v Brně. Radní doporučili podporu výstavby akumulačních nádrží

15. 8. 2025| zdroj: Brno0

zdroj: PIXABAY

Brněnští radní se na dnešní schůzi zabývali dvěma body zaměřenými na lepší hospodaření s dešťovou vodou. V prvním doporučili zastupitelstvu, aby schválilo poskytnutí dotací v programu Nachytej dešťovku! V dalším bodě podpořili dvě městské části, které vybudovaly nové akumulační nádrže.

„Dvě nové akumulační nádrže vzniknou v městské části Brno-sever a v Maloměřicích a Obřanech. Na základě jejich žádostí jsme dnes doporučili zastupitelům, aby jim na projekty schválili investiční příspěvky. V prvním případě, kdy bude u mateřské školy na ulici Marie Majerové instalována nádrž o objemu 8 m³, chceme přispět částkou 375 tisíc korun. V Maloměřicích a Obřanech postavili nádrž o stejné kapacitě při městském úřadu na Selské. Tuto investici podpoříme 281 tisíci korunami,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal. V případě městské části Brno-sever se jedná o projekt spojený s rekonstrukcí a přístavbou mateřské školy. „Na školce bude nově zelená střecha, podíl města na její realizaci by měl být 458 tisíc korun,“ upřesnil Filip Chvátal.

Další peníze jsou určeny pro žadatele z programu Nachytej dešťovku! „V tuto chvíli jsme obdrželi 11 žádostí o podporu v souladu s pravidly. Žadatelé totiž musí získat dotace i z výzev zaměřených na dešťovku v rámci státního programu Nová zelená úsporám. V případě projednaných žádostí doporučujeme schválit dotace v celkové výši 240 tisíc korun. Pro další zájemce navíc připomínám, že lhůta pro podání žádosti v tomto dotačním titulu běží až do konce října,“ dodal Filip Chvátal.

Program Nachytej dešťovku! umožňuje Brňanům získat finanční podporu ve výši poloviny částky schválené Státním fondem životního prostředí na pořízení a instalaci systémů na sběr dešťové vody. Tento krok je ideální pro každou domácnost, která chce snížit náklady na vodu a zároveň přispět k ochraně přírody. Podpora je součástí širší odpovědnosti města za udržitelnost a zajištění podmínek pro kvalitní život všech jeho obyvatel.

Finální slovo u všech příspěvků a dotací má Zastupitelstvo města Brna. To zasedne po prázdninách 9. září 2025.

