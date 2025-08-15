Ministerstvo zemědělství předkládá informace o stavu vodních zdrojů za červenec 2025

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Z odtokového hlediska byl červenec dalším podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem v téměř všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se na většině sledovaných toků pohybovaly mezi 20 až 80 % QVII. Nejméně vodné byly toky v povodí Vltavy a středního Labe (15–25 % QVII), naopak nejvíce vodné byly toky odvodňující Jeseníky a Beskydy, a také toky v povodí Lužické Nisy. V průběhu měsíce postupně ubývalo profilů s indikací hydrologického sucha.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zhoršil na silně podnormální, vydatnost pramenů zůstala mimořádně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální. Za měsíc červenec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 77 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2025 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem 292 mil. m3.
Za měsíc červenec došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 16 mil. m3, od začátku roku 2025 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 307 mil. m3. Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 55–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
Informační zpráva o hydrologické situaci za červenec 2025
