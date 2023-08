Jak se rodí pyrolýza aneb Povolovací procesy v Česku II.

Další díl o zrodu pyrolýzní technologie a potížích nejen při vývoji, ale především při povolovacím procesu a instalaci, posune oproti prvnímu dílu realizátora dál. Ne o moc, jen o krůček, ale trpělivost růže přináší.

Úředníci při posuzování projektů čerpají ze zkušeností z neúspěšných projektů. Žádosti o povolení byly vágní, nedostatečné, mnohdy záměrně a úředník si pamatuje. A to je velká nevýhoda pro seriózní projekty. Když si úředník vzpomene na „zcela zaručeně převratnou“, mnohdy zázračnou technologii, která zbaví planetu odpadů a přemění je na surovinu, do práce se nehrne. Když si vzpomene na tu práci, kterou měl s úplně zbytečným a života neschopným projektem, není divu, že se mu celé martýrium znova podstupovat nechce.

Tato situace je ale nepochopitelná pro seriózního realizátora, který svou technologii vyvíjel mnoho let, utopil v ní celé své know-how, svůj čas a spoustu svých i cizích peněz. Přijde za úředníkem stoprocentně přesvědčen o svém záměru a ten se ho zeptá dotazem, který je z jeho pohledu zcela nepochopitelný: „Bude to vůbec fungovat?“

V minulém díle jsme představili zrod firmy Enress, která ve svém snažení dospěla do bodu, kdy svou technologii chce uvést do komerčního prostředí. A i ta se ocitla ve výše popsané situaci. Oznámení záměru má přes 200 stran a to se úředníkovi číst nechce. Tuto neochotu úředníků na krajské úrovni chtěla společnost Enress řešit tím, že šla výš.

Enress se bohužel ani v jednom případě nesetkal s tím, že by některý z úředníků zavolal a nechal si problematiku vysvětlit. Samozřejmě, že to není jeho povinností. Nicméně pokud má úředník o něčem rozhodnout, měl by být objektivně seznámen s celou problematikou záměru. Mnohdy bohužel čerpá velmi zjednodušené a často nepravdivé informace z veřejného prostoru na internetu. A že tam narazíte na opravdu neúspěšné projekty je holý fakt. Technologie pyrolýzy zcela jistě nese stigma neúspěšných pokusů z minulosti. Enress je ale přesvědčen o tom, že každého musí oslnit fakt, že dokáže plasty přeměnit depolymerací v dále využitelnou kapalinu.

