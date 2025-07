MŽP připravuje reformu energetického poradenství, spouští první výzvy na podporu energetických poradců

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu zahajuje první fázi výzev na podporu nového celostátního systému energetického poradenství. Cílem je posílit osvětu, odbornost a dostupnost služeb v oblasti úspor energie a renovací budov. Představujeme první čtyři výzvy na podporu dostupného energetického poradenství.

Nový systém energetického poradenství má sloužit jako základní stavební kámen pro nastartování renovační vlny budov v České republice. „Energetické poradenství musí být dostupné, důvěryhodné a odborně kvalitní. Jen tak přesvědčíme veřejnost, že cesta k úsporám i modernímu a šetrnému bydlení je zvládnutelná. Nový systém propojí stát, kraje, obce i odbornou veřejnost a vytvoří síť poradců, kteří pomohou lidem i samosprávám najít správná řešení energetických úspor jejich budov. Tím ochráníme rozpočty domácností, zvýšíme kvalitu bydlení a snížíme dopady na životní prostředí. Na podzim pak představíme další část, která se týká zejména renovačních pasů, díky kterým si lidé budou moci vypočítat, co pro ně bude v oblasti renovací bydlení nejvýhodnější,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Poradenský systém bude stát na třech pilířích: odbornosti (zajištěné autorizovanými a certifikovanými osobami), nezávislosti (skrze zapojení krajů a veřejnoprávních organizací) a dostupnosti (včetně využití místních akčních skupin, EKIS a školení nových kapacit). Každý poradce či poradenský subjekt zapojený do systému musí být zaregistrován v evidenci poradců SFŽP ČR a dodržovat etický kodex. „Díky podpoře z Národního plánu obnovy a s ohledem na dosavadní zkušenosti s poradenstvím pro ohrožené domácnosti v rámci NZÚ Light budujeme poradenský systém, který bude dlouhodobě funkční, stabilní a srozumitelný pro občany. Výzvy, které dnes spouštíme, jsou jen začátek,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

V první fázi MŽP vyhlašuje tyto výzvy z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) financované z prostředků Národního plánu obnovy:

Jedna miliarda na síť energetických manažerů

Jedna miliarda korun je pak připravena ve výzvě pro kraje a hlavní město Praha na posílení kapacit samospráv v oblasti energetiky prostřednictvím služeb sdílených energetických manažerů. Cílem je zvýšit tempo renovací veřejných budov, nastavit funkční energetický management na úrovni krajů a obcí a přispět k dosažení klimaticko-energetických závazků.

Výzva bude otevřená od 5. srpna do 30. září 2025.

20 milionů korun na osvětové semináře

Na realizaci osvětových seminářů zaměřených na energetické úspory obytných budov, s cílem zvýšit informovanost veřejnosti a motivovat vlastníky budov ke komplexním renovacím, je připravena výzva s celkovou alokací 20 milionů korun. Podpora je určena pro energetické poradce, kteří budou působit v rámci státem podporovaného systému poradenství a budou registrováni v evidenci poradců SFŽP ČR.

Maximální výše podpory je 10 000 Kč na jeden seminář, přičemž podpora na jednoho účastníka je stanovena na 250 Kč, nejvýše však do celkové částky 10 000 Kč za celý seminář. Žádosti je možné podávat od 5. srpna 2025 do 30. dubna 2026.

25 milionů na vzdělávací kurzy pro posílení kompetencí poradců

Poslední vyhlašovaná výzva poskytuje podporu ve výši 25 milionů korun na realizaci vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení odborných kompetencí energetických poradců a manažerů. Podpoří energetické vzdělávání a zajištění kvalifikovaných kapacit v oblasti klimatu, energetiky, renovací budov a prevence energetické chudoby.

Žádat mohou právnické osoby s doloženou zkušeností s organizací kurzů obdobného rozsahu v posledních pěti letech. Finance zamíří na komplexní zajištění odborných kurzů, organizaci závěrečných zkoušek, zajištění lektorů, tvorbu výukových materiálů i zajištění vhodných prostor a techniky. Maximální výše podpory činí 15 tisíc korun na jednoho úspěšného absolventa celého kurzu a 2 000 Kč na osobu, která úspěšně absolvuje pouze závěrečnou zkoušku. Žádosti je možné podávat od 15. července 2025 do 30. dubna 2026.

150 milionů na podporu klimaticko-energetických strategií obcí

Ve výzvě na přípravu klimaticko-energetických strategických dokumentů typu SECAP+ (Akční plán pro udržitelnou energii a klima) je připraveno 150 milionů korun. Ty mají pomoci zmapovat současný stav, navrhnout opatření ke snižování emisí skleníkových plynů a zároveň posílit adaptační kapacitu obcí na změnu klimatu. Tím se podpoří aktivní zapojení samospráv do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii a přispěje se k dosažení klimaticko-energetických závazků České republiky i k plánování kvalitních projektů na místní úrovni.

Obce mohou získat podporu od 500 tisíc do 1,85 milionu korun podle velikosti území, maximálně pak 60 % z celkových výdajů. Žádosti lze podávat od 5. srpna do 30. dubna 2026, nebo do vyčerpání alokace.

Na podzim 2025: Informační kampaň, renovační pasy a poradenská místa

V další fázi, která bude spuštěna letos na podzim, se počítá mimo jiné s kampaní pro veřejnost zahrnující webový portál, s podporou na zřízení kontaktních poradenských míst či s renovačními pasy pro obytné budovy. Ty poskytnou základní informace o budově a její spotřebě, navrhovaných opatřeních, vhodném postupu realizace i financování.

„Chceme, aby stát hrál aktivní roli nejen v investiční podpoře, ale i v předávání know-how a praktických dovedností, které lidem i samosprávám pomohou zvládnout transformaci energetiky. Každá investice do vzdělávání poradců a plánování opatření v území je investicí do chytrého řízení veřejných rozpočtů a energetické bezpečnosti,“ doplnil Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí z Ministerstva životního prostředí.

MŽP zároveň připravuje systémové zajištění udržitelného financování služeb i za účasti samospráv. Poradenský systém má být nejen oporou pro splnění závazků ČR v oblasti dekarbonizace, ale také konkrétní pomocí každému, kdo se rozhodne investovat do energetických úspor a modernizace svého domova či obce.

„Dlouhodobě usilujeme o zvyšování tempa renovací, což však samo o sobě nestačí, pokud by renovace nebyly prováděny správně. Právě díky systémovému přístupu včetně správně cílených informací a nového poradenského systému můžeme dosáhnout výrazného snižování energetické náročnosti budov. To se projeví i v úsporách rodinných rozpočtů – snížení nákladů na život souvisejících s bydlením může představovat především v postproduktivním věku výraznou pomoc,“ říká Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy. „Proto velmi pozitivně vnímáme reformu poradenského systému včetně rozšiřování sítě a vzdělávání energetických poradců,“ doplňuje.