Jak se rodí pyrolýza aneb Povolovací procesy v Česku I.

V České republice více, než kde jinde, brzdí zavádění nových, s velkou pravděpodobností progresivních, technologií krom legislativy i něco jiného. Jde o strach a takovéto české „co by, kdyby“. Subjekt, pokoušející se o uvedení technologie do praxe deklaruje parametry plnící intence oběhového hospodářství, ale úředník nevěří, nezná, neví, má obavy.

Na obranu úředníků je nutné podotknout, že se v minulosti setkali s mnoha „fejkovými“ technologiemi ala „Potěmkin“, a proto nedůvěřují. A zde spíše než nad prací úředníků je třeba se zamyslet nad funkčností systému schvalování.

V procesu schvalování mnohdy pro různé dokumenty ten samý úředník pro jednu a tu samou technologii provádí dvakrát schvalovací řízení. Některé dokumenty, i přestože již existují a jsou přílohou jednoho hlavního dokumentu, musí být pro jiný hlavní dokument vypracovány nově. Nerozhodnost a neznalost termíny neúměrně prodlužuje a to vše znamená obrovský problém pro změnu. Tu změnu, kterou si všichni přejeme a která bude šetrná k životnímu prostředí, a díky které bude například možné využívat odpady a vyhnout se jejich skládkování či pálení.

Není samozřejmě možné nechat kohokoli stavět cokoli. Pravidla se musí dodržovat, nicméně přehnaná opatrnost a obavy z toho, co by se stalo, kdyby to nefungovalo jsou kontraproduktivní. Některé sousední země, které rozhodně nepřistupují k životnímu prostředí hůře než my, jsou o dost dál a schvalovací řízení, která jdou společně v obecném zájmu, jsou nesrovnatelně rychlejší. Subjekt žádající o uvedení nové, byť neznámé, technologie na trh, musí samozřejmě splnit intence zákonů stavebních, životního prostředí a dalších, musí deklarovat parametry výstupů a taky určitou finanční zásobu, aby bylo možné ji rozebrat a odvést na vrakoviště v případě, že by deklarované a povolené parametry nesplňovala.

V následujících týdnech vám přineseme seriál článků o cestě schvalovacím procesem jedné takové technologie. Jedná se o pyrolýzní jednotku, která podobně jako ostatní novinky naráží na otázku úředníka: „Ukažte mi, kde to funguje.“ Pojďme ale od začátku.

Mechanická recyklace

Společnost, o které se budeme bavit, je na trhu již mnoho let. Od roku 2004 vyráběla zařízení pro mechanickou recyklaci. Byl to zprvu jednoduchý proces. Jednoduché drcení a následné čištění odpadních PET lahví. Tím, jak do tohoto určitě lukrativního oboru přicházelo stále více subjektů a rostla konkurence, začala společnost EPM-ECOPLAST MACHINERY přemýšlet, jak toho využít. Proto začali vyrábět stroje na mechanickou recyklaci plastových, potažmo PET odpadů. Nezůstalo jen u prostého drcení a mytí. Stroje z EPM uměly drtit, mýt, sušit, regranulovat a vyrábět jednoduché výrobky. Možnosti využití těchto výrobků jsou ale velmi omezené.