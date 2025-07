Monitoring průmyslové ekologie | 5. - 11. 7. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 5. - 7. 7. 2025



Legislativa:



Senát schválil zákon, který urychlí výstavbu solárních a větrných elektráren

| Prumyslovaekologie.cz |

Senát schválil zákon, který nastavuje proces, jak v Česku vymezovat oblasti, kde se budou povolovat nové projekty obnovitelných zdrojů energie.



Senát schválil novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu

| Komunalniekologie.cz |

Senát Parlamentu ČR schválil novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, která zjednodušuje správu státní půdy a zvyšuje ochranu zemědělské půdy před dopady klimatických změn – včetně důslednějšího monitoringu eroze.



Odpady:



Firmy požadují zrušení celého nařízení o obalech

| Prumyslovaekologie.cz |

Nařízení o obalech a obalových odpadech, přijaté v prosinci 2024 a účinné od srpna 2026, čelí právnímu odporu u Soudního dvora EU. Firmy z několika členských států podaly sedm žalob, v nichž požadují zrušení celého nařízení.



Mladá Boleslav nabízí obyvatelům tašky na tříděný odpad

| Komunalniekologie.cz |

Už od roku 2007 mají občané Mladé Boleslavi možnost se zapojit do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vedení města nyní poskytuje jako bonus těm, kdo jsou do systému třídění zapojeni, speciální tašky na tříděný odpad.



Vysoké Mýto jako první v ČR potrestá odkládání odpadu do cizích kontejnerů

| Orlickydenik.cz |

Bydlíte ve Vysokém Mýtě a vyhazujete pytel s odpadem do kontejneru u sousedů? Tak to asi brzy zaplatíte pokutu. Město totiž vydalo novely dvou vyhlášek.



Mouchy proti odpadu. Vilnius testuje inovativní způsob recyklace zbytků

| iDNES.cz |

Litevský Vilnius začal likvidovat potravinový odpad pomocí larev much. Inovativní projekt využívající schopnost larev zkonzumovat tuny zbytků a proměnit se následně v bílkoviny či hnojivo, městu může ročně ušetřit až dva miliony eur.



Ovzduší:



ČR odeslala Evropské komisi požadavky na změnu obchodování s emisními povolenkami

| Prumyslovaekologie.cz |

Česká republika odeslala Evropské komisi tzv. non-paper za 18 členských států, které jej podepsaly. Státy, jež představují nadpoloviční většinu EU, žádají Komisi o zásadní změny a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné a nebude mít negativní dopad na občany.



Jaký je vzduch, který dýchá Mělník? Jeho kvalita se měří na Blatech

| Melnickydenik.cz |

Prachové částice, teplota, tlak a vlhkost vzduchu v Mělníku. To jsou data sledovaná měřicí technikou ve stanici, která se nachází na budově hasičárny na Blatech. Město chystá rozšíření měření do dalších lokalit.



Emisní povolenky s námi zůstanou

| iROZHLAS.cz |

Poplatek za vypuštěné emise promítnutý do cen benzinu, nafty, uhlí a zemního plynu si nepřejí takřka dvě třetiny českých domácností. Ukazují to sociologická data.



Energie:



MŽP a SFŽP reagují na závěry kontrolní zprávy NKÚ k Modernizačnímu fondu

| Prumyslovaekologie.cz |

MŽP a SFŽP vítají, že kontrola NKÚ, týkající se implementace programu RES+ v rámci Modernizačního fondu, neprokázala žádné neúčelné vynaložení finančních prostředků ani porušení právních předpisů.



Přerov zakládá energetické společenství. Provoz má zahájit v listopadu

| Komunalniekologie.cz |

Snížit náklady na elektřinu, zvýšit energetickou soběstačnost města a podpořit stabilitu cen – to jsou hlavní přínosy nově vzniklého Energetického společenství Přerov.



Blackout v části Česka: Co může za výpadek elektřiny, co navrhují experti

| Denik.cz |

Česká republika zažila v pátek dosud největší novodobý výpadek elektřiny. Po mechanické závadě na trase velmi vysokého napětí v severozápadních Čechách došlo k výpadkům v Praze a dalších pěti krajích.



Spotřeba energií navzdory vedrům klesá, vliv mají soláry a prázdniny

| Ceskenoviny.cz |

Současná vedra elektrizační soustavu v Česku výrazněji nezatěžují, spotřeba elektřiny je u části odběratelů naopak nižší. Příčinou je nárůst počtu soukromých solárních elektráren a také nižší využití energie.



Vlček: Vyšetřování výpadku dodávek proudu v ČR by mělo být hotové v řádu týdnů

| oEnergetice.cz |

Vyšetřování pátečního masivního výpadku dodávek elektrického proudu v části Česka by mělo být hotové v řádu týdnů. Na síti X to dnes vpodvečer uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.



Voda:



Začíná vznikat studie protipovodňových opatření v Plotištích

| Komunalniekologie.cz |

V následujících měsících bude vznikat nová studie proveditelnosti protipovodňových opatření v městské části Plotiště nad Labem.



Sucho na Blanensku. Devět obcí má omezený odběr pitné vody

| Blanenskydenik.cz |

Zalévat pitnou vodou z vodovodu zahrady, umývat s ní auta či napouštět bazény nesmějí v těchto dnech lidé v některých obcích a městech na Břeclavsku či okolí Boskovic. Důvodem je současné teplé a suché počasí.



Využití dešťovky vázne, může za to i levná pitná voda

| SeznamZpravy.cz |

Česko má velké rezervy ve využívání dešťové vody. Městské parky i soukromé zahrady se často kropí pitnou vodou. Stavět nádrže na zachytávání dešťovky se ale lidem bez dotací moc nechce.



Chemie:



ECHA a EFSA budou hodnotit nové údaje o karcinogenitě glyfosátu

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise požádala agenturu ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin o vyhodnocení údajů o karcinogenních účincích glyfosátu v nedávno zveřejněné Globální studii glyfosátu z 10. června 2025.



Nový materiál umožňuje výrobu chemikálií s využitím slunce a vody

| Prumyslovaekologie.cz |

Mezinárodní tým vědců z Česka, Německa a Číny vyvinul s pomocí nanotechnologií a atomárního inženýrství unikátní materiál, který dokáže přeměnit široké spektrum organických látek na požadované produkty za běžných podmínek, jen s pomocí sluneční energie a vody jako zdroje protonů.



Životní prostředí a ekologie:

Veselí nad Moravou vysadí více než 7 tis. kusů nových dřevin

| Komunalniekologie.cz |

Ve Veselí nad Moravou po dvou letech příprav podepsali smlouvu na realizaci rozsáhlého projektu zaměřeného na podporu územního systému ekologické stability.



Účet za AI, který nikdo nechce ukázat. Stojí nás víc, než si myslíme?

| SeznamZpravy.cz |

Kolik elektřiny potřebuje umělá inteligence? Jaké bude mít dopady na životní prostředí a energetickou síť? Zdánlivě přímočaré otázky mají zapeklité odpovědi. Čím úspornější totiž AI bude, tím více energie její provoz spotřebuje.



Průmysl:



SP ČR: Navržený klima cíl 2040 nereflektuje snahu řešit konkurenceschopnost průmyslu

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise představila návrh závazného klimatického cíle pro rok 2040, který počítá se snížením emisí oxidu uhličitého o 90 % ve srovnání s rokem 1990.



Německý průmysl kritizuje vládní škrty v zelených projektech a vodíkových investicích

| oEnergetice.cz |

Výrazně ořezaný rozpočet na podporu vodíkových projektů a dekarbonizace průmyslu představený novou německou vládou ohrožuje podle tamního svazu energetického a vodohospodářského průmyslu budoucnost německého průmyslu.



Rozsáhlý blackout zasáhl český průmysl. Problémy hlásily automobilky i operátoři

| EuroZpravy.cz |

V pátek zasáhl rozsáhlý výpadek elektřiny části Česka a silně postihl průmyslovou výrobu v pěti krajích. Největší české automobilky byly nuceny na více než hodinu přerušit výrobu, problémy hlásí i chemičky, sklárny, potravinářské provozy a mobilní operátoři.

MONITORING 8. 7. 2025