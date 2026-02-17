Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 13. 2. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 6. - 9. 2. 2026
Legislativa:
EK spouští připomínkování k trhům s elektřinou
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se trhů s elektřinou. Komise plánuje posoudit překážky, které brání uzavírání smluv o nákupu elektřiny.
Povinnosti z vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory – zdroje elektřiny uvedené do provozu v roce 2015
| Prumyslovaekologie.cz |
Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobě elektřiny – zdroje uvedené do provozu v roce 2015.
Odpady:
Krize recyklačního průmyslu na jednání ministrů EU
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská recyklace plastů se dostává do kritického bodu. Bez rychlých kroků hrozí další ztráta kapacit, investic i důvěry v oběhovou ekonomiku.
Míň vyhozených obědů, víc plných žaludků. Brno motivuje školní jídelny ke spolupráci s charitami
| Komunalniekologie.cz |
Až čtvrtina obědů ze školních jídelen neskončí v žaludcích dětí, ale v koši. O smysluplnější využití zbytků jídla se snaží Zachraň oběd, projekt organizace Zachraň jídlo.
Nelegální odpad z Brna-Horních Heršpic začne německá firma odvážet v úterý
| SeznamZpravy.cz |
Více než 280 tun odpadu do brněnských Horních Heršpic navezla bez povolení německá firma Roth Interantional. Jeho odvážení bude trvat zhruba dva až tři týdny a veškeré práce hradí německá strana.
Teplárna za víc než miliardu má vyrůst ve Žďáru nad Sázavou. Bude spalovat odpad i pro další obce
| iROZHLAS.cz |
Žďár nad Sázavou chce jako první město na Vysočině samo spalovat komunální odpad. Městem vlastněná firma jej bude přijímat i od dalších měst a obcí v okolí.
Ovzduší:
Emisní povolenky podle firem dramaticky zdražují výrobu a oslabují konkurenceschopnost
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropský systém obchodování s emisními povolenkami považují téměř tři čtvrtiny respondentů za nespravedlivý. Z šetření mezi firmami dále vyplývá, že více než polovina respondentů přímo spadajících do EU ETS 1 uvádí, že náklady na emisní povolenky tvoří více než 10 % jejich celkových provozních nákladů.
Praha snižuje emise a dál plní Klimatický plán. Největší výzvou zůstává doprava
| Komunalniekologie.cz |
Hlavní město pokračuje v plnění Klimatického plánu do roku 2030 a dlouhodobě snižuje emise oxidu uhličitého. Podle třetí monitorovací zprávy klesly emise oproti roku 2010 už o téměř 30 %.
Američtí vědci spočítali dopady znečištění z lesních požárů na úmrtí
| CT24.cz |
Znečištění z hořících lesů proniká do tkání hlouběji než třeba to z automobilů. Nová analýza tak varuje před dopady na veřejné zdraví.
Revize emisních cílů EU by mohla zpomalit elektrifikaci a zvýšit emise v dopravě
| fDrive.cz |
Revize evropské legislativy o emisích CO2 pro osobní automobily vzbudila mezi ekologickými a průmyslovými analytiky výrazné reakce.
Energie:
Obnovitelné zdroje šetří domácnostem i firmám účty, Česko ale potřebuje jasná politická rozhodnutí
| Prumyslovaekologie.cz |
Rok 2025 ukázal, že obnovitelné zdroje energie mají v Česku rostoucí ekonomický a sociální význam, jejich rozvoj však zůstává nerovnoměrný a v řadě oblastí brzděný regulatorní nejistotou.
Konec benevolence u PENB a auditů: Co pro obce znamená zpřísnění limitů od ledna 2026?
| Prumyslovaekologie.cz |
Od 1. ledna 2026 vstupují v účinnost nové limity spotřeby energie, které rozšiřují okruh subjektů s povinností zpracovat energetický audit nebo zavést certifikovaný systém hospodaření s energií.
Praha podepsala dohodu s ČEZ ESCO. Zajistí úspory i nové zdroje energie
| iDNES.cz |
V sobotu z dolu ve Stonavě u Karviné vyjel poslední vozík s černým uhlím. Hlavní město se proto chystá na přechod na nízkoemisní zdroje tepla. Primátor Bohuslav Svoboda za metropoli podepsal memorandum s firmou ČEZ ESCO.
Veřejné osvětlení nebo stanice pro elektromobily. Elektrická síť v Šumperku přinese mnoho výhod
| iROZHLAS.cz |
Vedení Šumperku plánuje spustit vlastní elektrickou síť. Součástí systému budou fotovoltaické elektrárny a velkokapacitní úložiště energie. Energie bude využita na veřejné osvětlení na sídlišti, základní a mateřskou školu nebo nabíjecí stanice pro elektromobily.
Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla
| CT24.cz |
Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti.
Voda:
Novým generálním ředitelem Vodárny Plzeň se stal Radovan Škarban
| Komunalniekologie.cz |
Vodárna Plzeň má od 1. února 2026 nové vedení. Do funkce generálního ředitele nastoupil Radovan Škarban, který dosud ve společnosti působil jako technický ředitel. V čele podniku vystřídal Jiřího Kozohorského.
Kejda je v pohybu kvůli oblevě. Voda pro Znojmo je pod dohledem, ohrožená není
| Znojemskydenik.cz |
Teploty nad nulou přinesly oblevu a ve vodních tocích přibylo vody. V souvislosti s tím se uvolňuje kejda vyteklá z prasklé jímky v Podmýčích do potoka v Junáckém údolí na Vranovsku.
Voda na Chrudimsku do vlastních rukou? Starostové jsou ve válce názorů
| Chrudimskydenik.cz |
Už od roku 2006 provozuje vodárny na Chrudimsku rakouská firma Energie AG. V roce 2030 však smlouva s tímto nájemcem vyprší a rozhodnutí o další budoucnosti vodárenské infrastruktury tak bude na akcionářích společnosti Vodovody a kanalizace, tedy na městech a obcích regionu.
Povodí Ohře odbahňuje rybník Horní Dražov na Karlovarsku
| Nase-voda.cz |
Povodí Ohře opravuje malou vodní nádrž Horní Dražov na Karlovarsku. Aktuálně zde probíhá těžba sedimentu, kterého odstraní přes 500 m³. Stavební práce v hodnotě 3,8 mil. Kč plánuje mít povodí hotové na podzim 2026.
Životní prostředí a ekologie:
Neformální Rada ministrů životního prostředí se uskuteční 5. a 6. února v Nikósii
| Prumyslovaekologie.cz |
Ve dnech 5. a 6. února 2025 se v kyperské Nikósii uskuteční neformální zasedání Rady ministrů životního prostředí Evropské unie, pořádané v rámci kyperského předsednictví v Radě EU.
Správa KRNAP: Národní plán obnovy zásadně posílil péči o Krkonošský národní park
| Komunalniekologie.cz |
Správa Krkonošského národního parku v letech 2022–2025 úspěšně realizovala 20 projektů financovaných z Národního plánu obnovy v rámci podprogramu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
Zelený byznys mecenášů Motoristů. Budou za ně kopat na ministerstvu životního prostředí?
| Novinky.cz |
Představitelé vládních Motoristů sobě se prezentují jako zastánci fosilních zdrojů. Odmítají „zelený diktát“ z Evropské unie, který podle nich jenom zdražuje energie lidem a ničí průmysl. V pozadí se však odehrává jiný příběh.
Další propouštění u Macinky a Turka. Škrtněte tři až pět lidí na odbor, vzkázali motoristé
| Ekonews.cz |
Ředitelé odborů a některých oddělení na ministerstvu životního prostředí dostali minulý týden od svých šéfů mail, ať dají do pátku 5. února dohromady seznam lidí, které propustí.
Průmysl:
Polská modernizace teplárenství a přenosové soustavy přináší příležitosti i pro české firmy
| Prumyslovaekologie.cz |
Náš severovýchodní soused mění od základů svou energetiku. Dekarbonizace teplárenství a přestavba přenosové soustavy pro éru bezemisního mixu otevírají českým firmám nové obchodní příležitosti.
Průmysl stoupl, rostla většina odvětví. Oživení bude pokračovat, soudí ekonomové
| iDNES.cz |
Průmyslová produkce v Česku v prosinci meziročně vzrostla o 3,8 procenta, meziměsíčně byla vyšší o 0,4 procenta. Rostla většina odvětví, tahounem byl kovozpracující průmysl, výroba elektrických zařízení i výroba strojů.
Emisní povolenky drtí průmysl Evropy, míní Knotek. Nerudová: Za drahé energie můžou i jiná opatření
| iROZHLAS.cz |
Premiér Andrej Babiš v dopisu lídrům Evropské unie před blížícím se summitem napsal, že povolenky ničí evropský průmysl. S tím souhlasí v Pro a proti europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek. Podle europoslankyně Danuše Nerudové je problém složitější.
Podpora průmyslu a práce. Stovky odborářů se sešly v Ostravě, promluvil i Babiš
| iDNES.cz |
Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst.
