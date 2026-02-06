03/2025

Povinnosti z vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory – zdroje elektřiny uvedené do provozu v roce 2015

6. 2. 2026| zdroj: pixabay0

maxmann-substation-1705947_640
zdroj: pixabay

Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobě elektřiny – zdroje uvedené do provozu v roce 2015.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejňuje podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie, k provedení sektorového šetření pro zdroje uvedené do provozu v roce 2015 vzory výkazů (ve formě excelových souborů) pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobě elektřiny a jejím provozu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zmíněné vyhlášky, kde je uveden i návod k jejich vyplnění.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO