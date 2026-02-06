Povinnosti z vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory – zdroje elektřiny uvedené do provozu v roce 2015

Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobě elektřiny – zdroje uvedené do provozu v roce 2015.
Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejňuje podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie, k provedení sektorového šetření pro zdroje uvedené do provozu v roce 2015 vzory výkazů (ve formě excelových souborů) pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobě elektřiny a jejím provozu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zmíněné vyhlášky, kde je uveden i návod k jejich vyplnění.
